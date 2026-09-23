¿Dónde ver Uruguay vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional por una Fecha FIFA? ¿Qué canales transmitirán este importante duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de DSports, disponible en DIRECTV y por streaming en su plataforma de DGO, mientras que en suelo uruguayo se mirará vía AUF TV ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú a las 5:05 a.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (4:05 a.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este jueves 24 de septiembre en el Q&A Stadium Miyagi de la ciudad de Rifu.

Uruguay vs. Japón: previa del partido

¿Dónde ver Uruguay vs. Japón en Perú?

Para los televidentes ubicados en Perú, la transmisión ininterrumpida de este partido recae en la señal exclusiva de DSports a través de DirecTV. Como alternativa en streaming para dispositivos móviles y televisores inteligentes, las plataformas DGO y AUF TV llevarán a cabo la emisión en vivo del encuentro.

¿Dónde ver Uruguay vs. Japón en Argentina?

La cobertura del Uruguay contra Japón en Argentina también está asegurada por las pantallas de DSports (DirecTV) para la televisión por satélite. Quienes dispongan de suscripciones digitales tendrán la posibilidad de ver el encuentro en vivo y en directo mediante la aplicación DGO y la plataforma oficial AUF TV.

¿Dónde ver Uruguay vs. Japón en Brasil?

Los seguidores del fútbol que radiquen en Brasil contarán con facilidades en el entorno digital para seguir las acciones de este partido. Las plataformas encargadas de transmitir el enfrentamiento internacional de manera directa serán los servicios de streaming DGO y AUF TV.

¿Dónde ver Uruguay vs. Japón en Colombia?

Finalmente, en Colombia, el duelo se podrá seguir íntegramente gracias a la señal televisiva de DSports a través de DirecTV. Para complementar, la cobertura por streaming recaerá en la aplicación DGO, sumándose AUF TV como una alternativa digital oficial para no perderse ningún detalle del compromiso.

¿Dónde ver Uruguay vs. Japón en España?

El juego de la selección de Uruguay frente a Japón podrá ser sintonizado por los aficionados en territorio español a través de la plataforma oficial AUF TV, que cuenta con los derechos de emisión vía streaming para llevar el encuentro de la Celeste a nivel internacional.

¿Dónde ver Uruguay vs. Japón en México?

En territorio mexicano, los hinchas que deseen presenciar este duelo internacional podrán recurrir al entorno digital. La plataforma oficial AUF TV garantizará la emisión en vivo del partido para todos los usuarios que deseen seguir las acciones de este enfrentamiento.

Uruguay vs. Japón: transmisión vía AUF TV y DIRECTV (DSports). (Video: @aufoficial)