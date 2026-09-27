¿Dónde ver Venezuela vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional por una Fecha FIFA? ¿Qué canales transmitirán este importante duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de Televen en territorio venezolano. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú a las 5:25 a.m., además de una hora más en Venezuela, es decir 6:25 a.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (4:25 a.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este lunes 28 de septiembre en el Estadio Edion Peace Wing de Hiroshima.

Venezuela vs Japón: previa del partido

¿Dónde ver Venezuela vs. Japón en Venezuela?

Para los aficionados en territorio venezolano, la transmisión en vivo y en directo de este amistoso internacional, programado para el 27 de septiembre, estará a cargo de la señal de Televen. Los hinchas de la Vinotinto podrán sintonizar el canal para seguir todas las acciones del encuentro.

¿Dónde ver Venezuela vs. Japón en Perú?

Para los televidentes ubicados en Perú, el seguimiento de este partido amistoso internacional estará disponible a través de las señales deportivas de cable que adquieran los derechos de emisión, así como en las plataformas de streaming deportivo autorizadas en el país.

¿Dónde ver Venezuela vs. Japón en Argentina?

La cobertura del Venezuela contra Japón en Argentina podrá seguirse por las pantallas de las principales operadoras de televisión por cable y satélite que cuenten con los derechos del amistoso. Quienes dispongan de suscripciones digitales tendrán la posibilidad de ver el encuentro mediante las plataformas oficiales de streaming deportivo.

¿Dónde ver Venezuela vs. Japón en Brasil?

Los seguidores del fútbol que radiquen en Brasil contarán con facilidades en el entorno digital para seguir las acciones de este partido. Las plataformas de streaming deportivo con derechos internacionales serán las encargadas de transmitir el enfrentamiento de manera directa.

¿Dónde ver Venezuela vs. Japón en Colombia?

En Colombia, el duelo de la Vinotinto se podrá seguir gracias a las cadenas de televisión por suscripción autorizadas para la emisión de amistosos internacionales. Para complementar, la cobertura por streaming recaerá en las aplicaciones oficiales de dichas cadenas, ofreciendo alternativas digitales para no perderse el compromiso.

¿Dónde ver Venezuela vs. Japón en España?

El juego de la selección de Venezuela frente a Japón podrá ser sintonizado por los aficionados en territorio español a través de las plataformas digitales y de streaming deportivo autorizadas, que cuentan con los derechos de emisión para llevar este amistoso internacional al continente europeo.

¿Dónde ver Venezuela vs. Japón en México?

En territorio mexicano, los hinchas que deseen presenciar este duelo internacional podrán recurrir al entorno digital. Las aplicaciones de streaming con derechos de fútbol internacional garantizarán la emisión en vivo del partido para todos los usuarios que deseen seguir el enfrentamiento.

Venezuela vs. Japón: transmisión de Televen por un amistoso internacional. (Video: @selevinotinto)