Ecuador vs. Brasil se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026, desde el estadio Couto de Pereira. Las acciones se llevarán a cabo este viernes 6 de setiembre desde las 10:00 p.m. (horario de Brasil, dos horas menos para Ecuador y Perú). La escuadra ‘Canarinha’ no tuvo su mejor participación en Copa América y es sexto en Eliminatorias, pero al frente tendrá a su rival directo (quinta posición) en lo que va de la competencia. Si quieres ver este duelo, la transmisión estará disponibles por las señales de Globo y SPORTV para Brasil; mientras que en Ecuador, este encuentro podrás vivirlo en El Canal del Fútbol y TeleAmazonas. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. No te pierdas todos los detalles de este cotejo en la web de Depor.

Ecuador se prepara para el duelo ante Brasil. (Video: La Tri)