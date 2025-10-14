ECDF EN VIVO, transmiten el partido vs. EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por un . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Ecuador: además de ECDF, podrás ver el encuentro por la señal de Teleamazonas, y también en versión de streaming por Zapping TV. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo ecuatoriano es a las 9:30 p.m., mientras que en territorio peruano arrancará a las 9:30 p.m. Depor te ofrecerá todos los detalles de la transmisión en su página web.

Ecuador vs México por amistoso internacional | VIDEO: TUDN
Ecuador vs México por amistoso internacional | VIDEO: TUDN

TAGS RELACIONADOS