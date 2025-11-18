El Canal del Fútbol transmitirá (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. por , válido en la fecha FIFA, desde el Sports Illustrated. ¿A qué hora puedes ver el partido? Las acciones se desarrollarán el martes 18 de noviembre del 2025 desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). ¿Qué canales transmiten el encuentro? Para seguir todos los detalles, debes conectarte a la señal de El Canal del Fútbol (ECDF), TeleAmazonas y Zapping Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Ecuador vs. Nueva Zelanda por amistoso. (Video: One Soccer)
Ecuador vs. Nueva Zelanda por amistoso. (Video: One Soccer)

TAGS RELACIONADOS