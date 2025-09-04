Por la fecha 17 de las , vs se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 4 de septiembre a partir de la 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). Sigue la transmisión de ECDF en toda la región de Ecuador, además canales disponibles en Paraguay como Tigo Sports. Finalmente, en Perú lo verás por Movistar TV (11 SD y 711 HD)Aquí conocerás cada detalle, incidencia, goles y minuto a minuto del partido.

