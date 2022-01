El primer partido de la fecha 15, Ecuador vs Brasil, se juega en Quito por una hazaña. Los dirigidos de Gustavo Alfaro están muy enfocados en el compromiso más importante de los últimos tiempos, ya que una victoria les permitiría firmar su pase al próximo Mundial. La tarea no es nada fácil, ya que al frente tendrá a la invencible selección de Tite, que no ha perdido ninguna vez en lo que va de la competición.

Depor seguirá el antes, durante y después del partido entre Ecuador - Brasil. Además, te dará a conocer en esta previa los horarios por país, últimos resultados, canales de televisión que transmitirán el encuentros y estadísticas que debes tomar en cuenta.

Mientras Brasil se clasificó de manera anticipada, Ecuador buscará hacerlo en las cuatro fechas que faltan, pues está tercero en la tabla de posiciones, con 23 puntos, seis más sobre Colombia y Perú. Si bien, el momento actual de Ecuador no es el mejor debido a lesiones y contagios de un buen número de jugadores con la Covid-19, llegará con el histórico antecedente de haberle ganado en noviembre pasado por primera ocasión, en eliminatorias, a Chile, por 0-2 en Santiago.

Aunque Gustavo Alfaro se muestra tranquilo por el sistema defensivo que logró ensamblar, en los últimos 8 partidos, recibió tres goles, cuando el promedio anterior era de 1,75 de goles por partido, donde destacan los jóvenes defensas Piero Hincapié, de 20 años, y Félix Torres, de 25.

Por otro lado, Tite no contará con Neymar, debido a problemas físicos, y dispondrá un ataque formado por los delanteros del Real Madrid Vinicius Júnior y el del Atlético Matheus Cunha.

Finalmente, cabe señalar que será la segunda ocasión en que Brasil expondrá el invicto en una eliminatoria ante Ecuador, en Quito, pues en noviembre de 2004, perdió por 1-0 con gol de Edison Méndez, por la duodécima fecha para el Mundial de Alemania 2006.

Revive la última victoria de Ecuador en Eliminatorias

¿Cómo ver Ecuador – Brasil en directo online por El Canal del Fútbol?

El Canal del Fútbol es el canal oficial y exclusivo de la selección de Ecuador. Aquí podrás disfrutar todos los partidos de la Tri, Eliminatorias Qatar 2022 y mucho más. Además, transmite de manera exclusiva la Copa Ecuador, donde la democracia juega al fútbol.

Solo debes ingresar al canal de YouTube (disponible en PC, móvil y smartv), con una suscripción mensual de $6.99 al canal de membresías de EL CANAL DEL FÚTBOL.

Debes buscar EL CANAL DEL FÚTBOL en YouTube, dar clic en el botón “UNIRSE” o “JOIN” y realizar el pago con tu tarjeta de crédito o débito. A través del sitio web www.elcanaldelfutbol.com. Una vez realizado el registro y el pago en el sitio web, de $6 incluidos impuestos al mes, también podrás ver la programación en las apps móviles iOS y Android de El Canal del Fútbol.

Operadores de televisión para ver el Ecuador – Brasil

Aquí algunos operadores que debes tomar en cuenta para ver el Ecuador – Brasil en vivo por Eliminatorias Qatar 2022 este jueves 2 de setiembre desde las 16:00 horas.

TVCABLE (canales 214 SD y 745 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluido impuestos al mes.

CNT (canales 3 SD y 777 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes.

DIRECTV (canales 655 SD Y 1655 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes.

Horarios para ver el Ecuador – Brasil en vivo

Perú: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Últimos partidos de Ecuador en Eliminatorias

07/10 | Ecuador 3-0 Bolivia

10/10 | Venezuela 2-1 Ecuador

14/10 | Colombia 0-0 Ecuador

11/11 | Ecuador 1-0 Venezuela

16/11 | Chile 0-2 Ecuador

Últimos partidos de Brasil en Eliminatorias

07/10 | Venezuela 1-3 Brasil

10/10 | Colombia 0-0 Brasil

14/10 | Brasil 4-1 Uruguay

11/11 | Brasil 1-0 Colombia

16/11 | Argentina 0-0 Brasil

Alineaciones posibles para el Ecuador – Brasil

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Alan Franco, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata; Enner Valencia y Michael Estrada. Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Brasil: Alisson; Emerson, Éder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Rafinha, Philippe Coutinho; Vinicius Júnior y Matheus Cunha.Seleccionador: Tite