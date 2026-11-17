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Ecuador vs. Bolivia EN VIVO: canales de TV y horarios vía Teleamazonas y TC Televisión
La afición ecuatoriana podrá seguir el Ecuador vs. Bolivia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la señal abierta de Teleamazonas, que llevará a los hogares de todo el país las incidencias de este amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. Además de la transmisión televisiva, los hinchas tendrán la posibilidad de conectarse desde la página web del canal y sus cuentas oficiales de YouTube, con opciones digitales habilitadas para territorio ecuatoriano. Otra opción es la de TC Televisión. El compromiso se disputará este martes 17 de noviembre en Guayaquil desde las 6:30 p.m. (hora de Ecuador, con una hora más en Bolivia). ¡Recuerda que no recomendamos buscar transmisiones por Fútbol Libre TV!
Bolivia vs. Ecuador. (Video: La Verde) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.