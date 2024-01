Ecuador vs. Brasil se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 29 de enero en un emocionante partido correspondiente al Grupo A del Preolímpico Sub 23. Ambos equipos se encuentran igualados en puntos en la tabla, siendo la ‘Tri’ el líder actual, pero las ‘Verdeamarelha’ buscará superarlos. El partido comenzará a las 3:00 de la tarde (hora de Ecuador y Perú) y será transmitido GRATIS por DSports (DIRECTV), Ecuador TV y ECDF para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Ecuador vs. Brasil: posibles alineaciones

Ecuador: Villa; Sánchez, García, Quiñonez, Loor; Vera, Y. Medina; P. Mercado; Vite, J. Mercado y Justin Cuero.

Brasil: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel Modesto, Kaiki; Andrey Santos, Marlon Gomes, Mauricio, A. Gomes; Endrick y John Kennedy.