¡Partidazo! Ecuador vs. Italia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 24 de marzo, en un partido amistoso internacional, como parte de la fecha FIFA, que se llevará a cabo en el Red Bull Arena, hogar de los New York Red Bulls. El partido está programado para arrancar desde las 3:00 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido a través de las señales de El Canal del Fútbol (ECDF) y DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

El mensaje de unos niños para la Selección de Ecuador. (Video: Ecuador)





Ecuador vs. Italia: posibles alineaciones

Ecuador: Alexander Domínguez; Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán; Kendry Páez, Ángel Mena; Jordy Caicedo

Italia: Gianluigi Donnarumma; Matteo Darmian, Alessandro Buongiorno, Alessandro Bastoni; Giovanni Di Lorenzo, Jorginho, Nicoló Barella, Federico Di Marco; Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa; Mateo Retegui.