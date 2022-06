Ecuador vs. Nigeria (EN VIVO | EN DIRECTO) se ven las caras por amistoso internacional este jueves 02 de junio a las 7:30 p.m. en el Red Bull Arena de Estados Unidos. El equipo sudamericano se prepara para el Mundial Qatar 2022 frente a los africanos que no jugarán esta cita. Los canales de transmisión son El Canal del Fútbol y Directv Sports. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

Ecuador pasa por un momento de incertidumbre total. Luego de haber realizado unas Eliminatorias Sudamericanas intachables, que los colocaron solamente por detrás de Argentina y Brasil, el equipo ecuatoriano aguarda por la habilitación final para disputar la Copa del Mundo luego del paradójico caso de Byron Castillo, acusado de falsificar su nacionalidad.

Ecuador entrena de cara al partido amistoso ante Nigeria. (Video: @LaTri)

Donde no hay dudas es dentro de la cancha: La Tri es un equipo sólido, formado a partir de jugadores jóvenes de gran nivel. Tan es así, que el equipo de Gustavo Alfaro ha perdido solamente uno de los últimos nueve partidos, ha convertido goles en ocho de ellos, y viene de igualar ante Argentina. Todos estos antecedentes lo transforman en un serio candidato para este partido.

Ecuador vs. Nigeria: horarios en el mundo

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (3 de junio)

Nigeria ha quedado fuera de la Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006 tras una serie muy cerrada ante Ghana, en la que los dos partidos terminaron empatados, por lo que la cita de Qatar pierde a uno de los equipos que supo ser protagonista en varias ediciones.

Además, los conducidos por Gernot Rohr no pasan por su mejor momento: llevan cuatro partidos sin triunfos, de los cuales dos han sido derrotas y los otros dos fueron empates. En su última presentación, fueron derrotados por 2 a 1 ante México en un partido amistoso, por lo que buscan reivindicarse ante este equipo fuerte de la Conmebol.

La historia entre Ecuador y Nigeria es sumamente corta. De hecho, hasta el día de hoy sudamericanos y africanos únicamente se han medido en una ocasión, por lo que es prácticamente imposible que se puede hacer un análisis en torno a lo que ocurrió aquella vez para dar un panorama de lo que se espera este jueves por la noche para ambos combinados.

En ese sentido, lo ideal es hablar de lo que cada escuadra hizo en sus respecticas eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los del Tri dejaron escapar algunos puntos en la parte final dentro de la Conmebol; sin embargo, esto no fue suficiente para que perdieran su puesta como la cuarta mejor selección de Sudamérica solo por debajo de Brasil, Argentina y Uruguay.

Del otro lado de la moneda se encuentra Nigeria, selección que, sorpresivamente, verá el Mundial de Qatar desde casa. Los africanos lideraron el Grupo C de la clasificación superando a Cabo Verde, Liberia y República Centroafricana; sin embargo, en el duelo decisivo igualaron a 1 tanto frente a Ghana, institución que se quedó con el boleto gracias al gol de visitante.

Ecuador vs. Nigeria: probables alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Luis León, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Michael Estrada y Romario Ibarra.

Nigeria: Francis Uzoho; Moses Simon, William Troost-Ekong, Semi Ajayi, Chidozie Awaziem; Joe Aribo, Bonke Innocent; Alex Iwobi, Calvin Bassey; Cyriel Dessers y Terem Moffi.

Ecuador vs. Nigeria: ¿dónde jugarán?

