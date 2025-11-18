Ecuador vs. Nueva Zelanda por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)
Ecuador vs. Nueva Zelanda por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey en de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 18 de noviembre del 2025 desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes ver este partido? Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de El Canal del Fútbol (ECDF), Teleamazonas y Zapping Sports, además de DSports (DIRECTV y DGO) para toda Latinoamérica; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Ecuador vs. Nueva Zelanda por amistoso. (Video: Selección de Colombia)
Ecuador vs. Nueva Zelanda por amistoso. (Video: Selección de Colombia)

TAGS RELACIONADOS