Ecuador vs. Venezuela se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 23 se llevará a cabo una nueva jornada del Grupo A del Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras ya han sumado puntos; la ‘Tri’ goleó 3-0 a Colombia en su último partido, mientras que la ‘Vinotinto’ empató 1-1 con Bolivia. El enfrentamiento entre estas dos selecciones comenzará a las 6:00 p.m (hora de Ecuador y Perú) y a las 7:00 p.m (hora de Venezuela) y será transmitido GRATIS por DSports (DIRECTV), Ecuador TV y El Canal del Fútbol si te encuentras en Ecuador. En Venezuela, podrás seguirlo por Televen y TVes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Ecuador vs. Venezuela: revisa el horario y cómo ver el Preolímpico Sub 23. (Vídeo: X).

Ecuador vs. Venezuela: posibles alineaciones

Ecuador: A. Villa; C. Sánchez, C. García, Ó. Quiñonez, L. Loor; E. Plúas, P. Mercado; Y. Ochoa; P. Vite, J. Mercado, J. Cuero.

Venezuela: Benítez; Curstodio, Ferro, Vivas, Rivas; Segovia, Ortega Carmona; Lacava, Martínez, Bolivar y Keisy.