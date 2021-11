Ecuador vs. Venezuela se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 11 de noviembre de 2021 por fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 en partido que se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de LDU de la localidad de Quito (Ecuador). El partido está programado para las 4 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de El Canal del Fútbol, TLT y Movistar Deportes. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de las selecciones de Ecuador y Venezuela.

Ecuador intentará en Quito sacarse la espina que le enterró Venezuela al ganarle por 2-1 hace dos fechas. Pero no será un desafío fácil, pese a que la Vinotinto es colista, pues la Tri no tendrá por suspensión a los defensas Pervis Estupiñán y Diego Palacios, ni a los delanteros Ángel Mena y Michael Estrada. Como si fuera poco, el máximo goleador de esta selección, Enner Valencia, autor de 33 tantos, está lesionado. En la Vinotinto no estarán Yeferson Soteldo ni Salomón Rondón.

Ecuador vs. Venezuela: horarios y canales

País | Hora | Canal

Perú | 16:00 | Movistar Deportes

Ecuador | 16:00 | El Canal del Fútbol

Venezuela | 17:00 | TLT

Argentina | 18:00 | TV Pública

Chile | 18:00 | Estadio TNT, TNT Sports

Uruguay | 18:00 | VTV

Paraguay | 18:00 | Tigo Sports

En la previa del partido, el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, dijo creer que Venezuela saldrá a achicar espacios, a ejercer presión en la zona media e ir al contragolpe en el partido que disputarán el próximo jueves.

“Venezuela va a hacer un partido, como la mayoría de los que vienen a jugar en Quito, a tratar de achicar los espacios, a salir rápido, a poner jugadores con buena técnica por las bandas y a ejercer presión en la zona media”, aseguró este martes Alfaro en una rueda de prensa virtual.

El seleccionador añadió que los venezolanos cuentan en sus planes con la necesidad de Ecuador de salir a buscar el resultado, por lo que ellos saldrán a jugar en función de esa urgencia del rival.

Si se analiza lo que pasó con Venezuela en la anterior eliminatoria, en el momento que había quedado eliminado, sacó resultados importantes contra Argentina, Uruguay y Paraguay, porque ese equipo se liberó de las presiones y jugó con las obligaciones de los demás, opinó Alfaro.

Por ello, el estratega afirmó que Ecuador deberá estar atento a los tiempos y a las transiciones que, para él, “serán muy importantes en la medida que el equipo se reagrupe o pase de una situación defensiva al ataque”.

Insistió en que la Tri deberá tener “mucha paciencia”, sin llegar a ser cansina, y no hacer “un partido lento”. “Tendrán que salir con la determinación que salimos, por ejemplo, contra Bolivia”, añadió.

“Desde la primera pelota tenemos que demostrar que queremos ganar el partido y, para eso, necesitamos tener una concentración absoluta, de saber que vamos a defender en espacios amplios, con jugadores que tienen buena técnica y la buena repetición para jugar de esa manera”.

Para Alfaro, que tiene a Ecuador con 17 puntos, “Venezuela se siente más cómodo reagrupándose y saliendo de contragolpe, pues en el partido que perdió contra Chile, lo perdió por desatenciones en pelotas paradas, porque Chile no encontraba la manera de poder quebrarlos”.





