Eden Hazard ofreció otra vez una entrevista al canal belga RTBF desde Madrid, donde pasa la cuarentena con los suyos, y donde continúa con su etapa de recuperación luego de la intervención a la que se sometió hace casi un mes en el tobillo derecho justo antes de que ‘explote’ el coronavirus. El belga reveló que el proceso se ha complicado.

Resulta que su fisio personal ha caído enfermo y que por lo tanto tiene que llevar los entrenamientos de la recuperación vía online.

“Comenzamos el trabajo hace diez días pero él está ahora en su casa y me envía vídeos. Hago lo que puedo en casa y trabajo para fortalecer el tobillo”, dijo Hazard.

También contó cómo lleva la dieta, y lo difícil que le resulta, aún, mantenerse alejado de las tentaciones.

“¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil”.

Sin miedo al coronavirus

El 'Duque' dijo estar tranquilo, aunque espera que la epidemia no caiga sobre los más débiles: "No tengo miedo de coger el coronavirus, sobre todo más que lo pueda transmitir. Me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos. Pero bueno no me da miedo aunque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa".

También apuntó que pese al mal momento por el que pasan todos, él no se puede quejar pues hay quienes la pasan peor. Y admitió que aún no es momento de dar muchas lecciones a sus cuatro hijos de fútbol porque se recupera de la lesión.

