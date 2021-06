La Selección de Bélgica es uno de los favoritos para ganar el título de la Eurocopa. Los ‘red devils’, semifinalistas en el Mundial de Rusia 2018, llegarán a la competición con una de las mejores generaciones de su historia, la cual buscará dar el gran salto y ser los campeones del popular torneo de países europeos.

Ahora, Roberto Martínez, analizó la posibilidades que tiene su equipo en una entrevista realizada por el medio ‘La Vanguardia’. También se animó a hablar sobre Eden Hazard, su capitán y uno de los futbolistas que no tuvo una buena temporada con el Real Madrid.

“Se habla poco del factor suerte en el fútbol, y hasta ahora él no la ha tenido en el Madrid. Allí no se le puede valorar porque no ha estado en el campo”, aseguró. “Antes, en el Chelsea, no se había lesionado nunca”, aclaró.

Asimismo, para el técnico, “él es un jugador especial” e insistió que espera que “sea capaz de cambiar su suerte con el ambiente”, que tiene actualmente la Selección de Bélgica.

“Espero vuelva a sonreír en el terreno de juego. Cuando Eden se divierte, su fútbool marca la diferencia y es lo que todos estamos esperando”, finalizó.

Courtois también lo defiende

Hace unos días, el portero belga se dio tiempo para hablar sobre el futuro de su compañero en España. Courtois afirmó que esta completamente seguro de que el delantero se quedará en el elenco madrileño y que este no piensa abandonar el club. “Recuerdo las veces que hablamos del Madrid e imaginamos jugar un día juntos. Sé que todavía quiere ser un jugador importante en el Madrid y ayudar a ganar títulos”, aseguró.

Además, él como jugador aseveró que fue difícil ver la situación por la que pasó Eden en la temporada pasada. “Ha sido una pena pena verle con problemas. Lo conozco desde hace mucho tiempo y hemos ha lado muchas veces del Madrid imaginando que algún día podríamos jugar allí juntos. Todavía quiere ser un jugador importante para el equipo y ganar títulos. Esta temporada ha trabajado mucho en el gimnasio y ahora está en muy buena forma. Físicamente es más fuerte que nunca”, afirmó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO