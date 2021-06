Sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo en la Juventus se ha hablado mucho en los últimos días en el mercado de fichajes de verano. De acuerdo a medios italianos, el portugués no seguiría jugando en Turín en la próxima temporada y una pista confirmaría los rumores. Se trata nada menos que de la ausencia del goleador luso en el anuncio de Jeep, la marca vehículos que es el sponsor principal del club de Piamonte. El de Funchal no figura en la publicidad, por lo que su futuro ya estaría sentenciado en los próximos días.

Se trata de la primera vez desde su llegada a la Juventus que el portugués no participa en la campaña de Jeep para la temporada 2021-22. En 2019 y 2020, la firma estadounidense no dudó en llamar a Cristiano Ronaldo con fines publicitarios. Este año, la historia fue muy distinta: solo estuvieron Paulo Dybala, Matthijs De Ligt, Federico Chiesa y Giorgio Chiellini, causando sorpresa la no presencia del delantero de la Selección de Portugal.

Hace unas semanas, Juventus presentó su camiseta para la nueva temporada e incluyó a Cristiano Ronaldo, dando tranquilidad a los hinchas sobre su futuro. Sin embargo, la decisión del gran sponsor de la ‘Vecchia’, de esta vez dejar de lado a ‘CR7′, vuelve a disparar los rumores sobre su partida.

Cristiano Ronaldo no participó en la última campaña en Jeep. (TodoSobreCamisetas.com)

Cristiano Ronaldo en números

El atacante luso cerró la campaña como máximo goleador de la Serie A tras marcar 29 conquistas. Además, el jugador celebró en tres ocasiones más entre Copa y Supercopa. Finalmente, en Champions League llegó a un total de cuatro anotaciones.

Aunque los resultados colectivos son los que han hecho dudar al futbolista de 36 años. Juventus se ubicó en el cuarto lugar del Calcio y esperó hasta la última fecha para ratificar su espacio en la Liga de Campeones. Precisamente, en ese certamen, los ‘bianconeros’ se despidieron en octavos de final.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo, quien llegó desde Real Madrid en 2018, tiene contrato con la Juventus hasta el 30 de junio de 2022. Su futuro es una incógnita total.





