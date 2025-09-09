En el Monumental Banco Pichincha, por las , vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 9 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., hora de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela, es decir a las 7:00 p.m. y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, 8:00 p.m. Puedes seguir la transmisión de El Canal del Fútbol (ECDF), Zapping Sports, TeleAmazonas, TyC Sports y Telefe, disponible en varias cableoperadoras de cada país.

Ecuador vs. Argentina por Eliminatorias. (Video: Caracol)
Ecuador vs. Argentina por Eliminatorias. (Video: Caracol)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS