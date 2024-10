Ecuador vs. Uruguay se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 15 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo, por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El partido está programado para iniciar a las 6:30 p.m. (horario en Perú y Ecuador, 8:30 p.m. en Uruguay) y será transmitido en suelo peruano por GOLPERU y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. Mientras que en tierra uruguaya por AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel; y en suelo ecuatoriano por El Canal del Fútbol. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. La ‘Tri’ buscará sumar puntos de visita ante una ‘Celeste’ que llega herida tras la derrota ante Perú en Lima. Recuerda que en Depor te traemos la transmisión del encuentro. No te lo pierdas.

La selección de Ecuador visita al combinado de Uruguay por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. (La Tri)