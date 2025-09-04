Transmisión de El Canal del Fútbol en TV y ECDF online para ver Ecuador vs. Paraguay por las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)
Transmisión de El Canal del Fútbol en TV y ECDF online para ver Ecuador vs. Paraguay por las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)

Entramos a la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este jueves 4 de septiembre, desde las 6:30 p.m. hora de Quito, mira el partido de Ecuador vs. Paraguay, a través de El Canal del Fútbol en TV y ECDF online, por la Jornada 17 de las clasificatorias. Recordemos que Ecuador ya está clasificada directamente al Mundial, suma 25 unidades y le saca 7 de ventaja a Venezuela, que ocupa puesto de repechaje. Eso sí, será importante que siga sumando de a 3 para quedar en mejor posición dentro de la tabla.

El Canal del Fútbol EN VIVO - dónde ver Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias 2026. (Video: @LaTri)
El Canal del Fútbol EN VIVO - dónde ver Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias 2026. (Video: @LaTri)
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS RELACIONADOS