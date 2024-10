En el año 2009, el fútbol mundial se deleitó con Barcelona y una temporada llena de logros, sumando así el popular ‘sextete’ (LaLiga, Champions League, Mundial de Clubes, Copa del Rey, Supercopa de Europa y Supercopa de España). Con Pep Guardiola en la dirección técnica, aquella escuadra ‘azulgrana’ se quedó en los libros de historia del deporte rey y también impuso una novedad: el falso ‘9′. En un clásico ante Real Madrid, el español decidió colocar a Lionel Messi en esta posición, a pesar de no tener las características de un centrodelantero común. Tras conseguir una victoria de 6-2, algunos estrategas adoptaron la estrategia, dejando de lado a algunos jugadores como Luca Toni quien perdió notoriedad. Precisamente, el ex futbolista italiano se encontró con Pep y le ‘reprochó' esta decisión que afectó -indirectamente- en su carrera.

“Entonces, con el ‘falso 9′ dañaste el fútbol. No encontré equipo por 4 años. Te lo juro”, introdujo el italiano para las risas del entrenador español y luego continuó: “Además, hacías el falso nueve solo con Messi, pero ¿te gustan los centrodelanteros?”.

Como era de esperar, la respuesta de Pep fue inmediata, dejándole también una ‘chiquita’ al italiano: “Tengo a (Erling) Haaland que hace 60 goles. Vi hat-tricks de centrodelanteros, pero el centrodelantero tiene que ser bueno”. Fue así que dejó una referencia clara sobre su postura de esta formación, apoyándose en el delantero noruego que ganó una Champions y Premier League con los ‘Citizens’.

“Ah, con razón no estuve en tu equipo”, replicó el italiano y luego añadió: “Muchachos, no más falsos 9. Queremos centrodelanteros grandes”. El fragmento se viralizó en las redes sociales y muchos se sintieron representados por las palabras del delantero, ya que se trató en su momento de un cambio de paradigma en la época.

El encuentro entre ambas figuras del fútbol sucedió el pasado martes en la cena de Roberto Baggio. El ex delantero estuvo presente y aprovechó el encuentro con Guardiola para compartir algunos momentos e intercambiar anécdotas. Acto seguido, postearon una foto juntos para retratar esta historia.

Luca Toni, Pep Guardiola y Roberto Baggio se reunieron. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, el 2009 vio una de las mejores versiones de Barcelona con figuras como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Lionel Messi, Yaya Touré, Sergio Busquets, Samuel Eto’o y Thierry Henry, entre otros. Si bien la idea del ‘falso 9′ fue copiada por otros equipos, no en todos funcionó de la mejor manera.

¿Cuál es el origen del ‘falso 9′?

Este 2024, Lionel Messi fue consultado sobre el origen de esta posición y cómo había nacido la idea en Barcelona. Ante la sorpresa, el ‘10′ de Argentina respondió y recordó el clásico ante Real Madrid, en entrevista con Juan Pablo Varsky: “No lo habíamos hablado. Creo que en la semana o un par de día antes en el entrenamiento dijo (Guardiola) que capaz hacíamos algo diferente. No lo llegó a probar”.

A su vez, agregó: “Yo me entero el día antes del partido. Ahí me muestra un par de videos y me dice lo que vamos a hacer. ‘No quiero que los centrales tengan la referencia y quiero tener uno más en la media cancha. Para ir a ganar a Madrid hay que tener la pelota y hay que ser protagonista. Tenemos que ser nosotros, si no es muy difícil ganar ahí’”.

El pedido de Guardiola fue retroceder a la mitad del campo para asociarse con los volantes: “Tener la pelota ahí y si salen los centrales tenemos a Samuel y ‘Titi’ que son los que van a picar al espacio. Y bueno, así lo hicimos”, indicó. A partir de ese partido, Lionel Messi fue el ‘falso 9′ durante el resto de la temporada.





