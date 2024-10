Con mirada cabizbaja y un rostro denotando mucha preocupación, Ricardo Gareca se retiró del Metropolitano de Barranquilla con una nueva derrota como técnico de la ‘Roja’. Y es que en los siete partidos oficiales que dirigió a Chile, entre Copa América 2024 y Eliminatorias 2026, el ‘Tigre’ empató dos veces, cayó en cinco oportunidades y no consiguió ni una sola victoria. Con las últimas caídas frente a Brasil en casa y Colombia de visita, el combinado chileno se ubicó en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo clasificatorio -con solo cinco puntos en diez jornadas- y se redujeron sus opciones de clasificar al próximo Mundial, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Ya desde antes del duelo frente al ‘Scratch’, el pasado jueves 10 de octubre, gran parte de la prensa deportiva e hinchas de ese país se mostraban inconformes con los resultados de Gareca con la selección chilena y la caída en los últimos minutos -después de ir ganando en el inicio del encuentro- hicieron que se ponga en tela de juicio la continuidad del argentino. Pese al complicado momento, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y algunos exfutbolistas respaldaron al DT para que siga al frente del equipo, destacando su experiencia para salir airoso de contextos difíciles, tal y como lo hizo alguna vez durante su etapa en la Bicolor.

Sin embargo, la reciente derrota frente a Colombia por 4-0 en Barranquilla puede ser el punto de quiebre para que los encargados de la Selección de Chile decidan poner final al periplo de Gareca en la ‘Roja’. Los resultados del ‘Tigre’ en el país sureño no estuvieron a la altura de lo que se esperaba y el equipo dejó preocupación en suelo cafetero por su poca reacción futbolística y anímica, quedando cada vez más lejos de su objetivo de obtener un cupo a la cita mundialista de 2026. A falta de ocho jornadas, el combinado chileno quedó a siete unidades del repechaje y a ocho de clasificación directa.

Así salió Ricardo Gareca tras la derrota frente a Colombia. (Foto: AFP)

La llegada del ‘Tigre’ a Chile

Luego de la salida de Eduardo Berizzo en noviembre de 2023, en Chile comenzaron la búsqueda de un entrenador experimentado que pueda levantar al equipo y consiga el objetivo de clasificar al Mundial de 2026, luego de fracasar en los dos últimos procesos. Por esta razón, encontraron a Ricardo Gareca como el candidato perfecto para alcanzar esta meta por su buen pasado en la Selección Peruana y su profundo conocimiento de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras una larga espera, el ‘Tigre’ fue presentado como nuevo técnico de la ‘Roja’ el 25 de enero de 2024, mostrándose muy ilusionado por la nueva experiencia.

“Espero poder adaptarme rápidamente y que los muchachos puedan captar lo que me gusta, pero esencialmente anhelo poder serles de fácil adaptación, que me entiendan rápidamente y nosotros podamos sacar lo mejor de ellos. Eso es importante. Pero más allá de lo futbolístico, que todos queremos ver a una Selección protagonista, que proponga y tenga una identidad y sea fácil de distinguir qué se ve dentro del campo de juego, lo que me gustaría ver es todo lo que significa una Selección, la entrega que hay que tener en el campo de juego y siempre tuvo Chile, que siempre la distinguió su actitud”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Además, Gareca enfatizó que su principal objetivo es llegar al Mundial. “Nosotros tenemos metas. Lo que me interesa es lo que buscamos todos, estar en un Mundial, pero eso se construye. A partir de ahora tenemos que estar alineados, por eso es tan importante estar unidos, que el jugador, la dirigencia, el público, el periodismo, más allá de la crítica y el análisis permanente, porque, así como está el elogio, está la crítica... Tenemos que saber convivir con eso, pero todos queremos el mismo objetivo, que es el Mundial, y tenemos que empezar a construirlo. No va a ser una tarea fácil, nada es fácil en el fútbol, pero sí creo que tenemos las condiciones y las oportunidades como para poder hacerlo”, agregó.

Estas palabras hicieron que la ‘Roja’ tome un nuevo impulso y el proceso de Ricardo Gareca empezó con el pie derecho en el mes de marzo con una goleada 3-0 frente a Albania, pero luego cayó por 3-2 ante Francia, aunque dejando buenas sensaciones por su rendimiento en el encuentro. A ello se le puede sumar otro duelo de preparación contra su similar de Paraguay en junio, ganando también por 3-0, para llegar de la mejor manera a la Copa América 2024 de Estados Unidos, el primer gran desafío del entrenador argentino con el país sureño.

La Copa América 2024 y la primera decepción

Durante su etapa en Perú, Ricardo Gareca siempre tomó la Copa América como un torneo para poder consolidar su equipo con miras a las Eliminatorias y el ‘Tigre’ llegó a esa competencia con ese mismo objetivo. Chile debutó frente a la Selección Peruana en la competencia, empatando sin goles en un encuentro con muy pocas ocasiones de gol; luego sufrió una dura caída sobre el final contra Argentina y, en la última jornada, volvió a igualar 0-0 -aunque esta vez con Canadá- quedando eliminado en la fase de grupos sin anotar goles en los tres encuentros que jugó.

Pese a la temprana salida de la competencia, en Chile aún se miraba con buenos ojos el proceso de Gareca al mando del equipo, confiando en que el DT saque las mejores conclusiones de los encuentros disputados y hacer que el combinado sureño pueda levantar cabeza pensando en las Eliminatorias 2026, aunque esto no fue así. Y es que lejos de mostrar una mejoría, el equipo del ‘Tigre’ se fue cayendo cada vez más, al punto de ocupar el último lugar de la tabla de posiciones del torneo clasificatorio, recibiendo muchas críticas por su trabajo como entrenador.

Chile, con Ricardo Gareca como técnico, quedó eliminado de la Copa América 2024 en fase de grupos. (Foto: AFP)

Cero puntos en cuatro partidos en Eliminatorias

Ricardo Gareca tomó a la selección de Chile igualando en puntos con Paraguay en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, que da un cupo al repechaje intercontinental. Para la fecha doble de septiembre, la ‘Roja’ enfrentó a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el resultado fue una goleada en contra por 3-0. El equipo del ‘Tigre’ sufrió una dura derrota, pero sabiendo que en la siguiente jornada podían reivindicarse con su gente cuando enfrenten a Bolivia en Santiago. No obstante, el combinado chileno fue sorprendido por la ‘Verde’ y cayó en casa por 2-1, marcador que hizo que el DT argentino empiece a tambalear en su cargo.

Con un mes para replantear sus estrategias, Gareca tomó estos partidos de octubre frente a Brasil y Colombia como una de sus últimas chances para demostrar que Chile se mantenía (aún lo está) con vida en las Eliminatorias 2026. Frente al ‘Scratch’ en Santiago, la ‘Roja’ encontró el gol rápidamente en los primeros minutos y su rendimiento mejoró de forma notable a comparación de los encuentros anteriores; sin embargo, los visitantes -con mucha paciencia- lograron voltear el marcado para dejar a los del ‘Tigre’ nuevamente con las manos vacías. Mientras que el segundo compromiso contra Colombia fue un dolor de cabeza para el país sureño, ya que cayeron goleados por 4-0, sin mostrar respuestas desde lo futbolístico y tampoco en lo anímico.

Estando último en la tabla y después de haber perdido sus cuatro partidos que jugó en Eliminatorias, Ricardo Gareca habló sobre su continuidad en la conferencia de prensa, tras partido contra Colombia. “No puedo dar una respuesta concreta. Pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar. Es un proceso difícil. Complicado. Pero hoy no puedo tomar una decisión. Necesito tranquilizarme. Hay tiempo. Pero todo lo que tenga que ver con abandonar el cargo, no estoy en condiciones de manifestárselos”, dijo.

Los números de Ricardo Gareca con Chile

Torneo Partidos Triunfos Empates Derrotas Eliminatorias 2026 4 0 0 4 Copa América 2024 3 0 2 1 Amistosos 3 2 0 1 TOTAL 10 2 2 6

Voces desde Chile opinan sobre el futuro de Ricardo Gareca

Para conocer a detalles sobre el complicado momento de la ‘Roja’, Depor se contactó con el periodista chileno Samuel Ferreiro, quien opinó sobre el trabajo del ‘Tigre’. “Hay una sensación de decepción. Lo que se esperaba era que repitiese lo bueno que hizo con Perú y al inicio parecía que la cosa pintaba bien. Hubo cierta mejoría en la Copa América, pese a que el equipo no avanzó a la segunda ronda. Defensivamente parecía que estaba bien y solo faltaba afinar algunas cosas en ataque, pero ya de vuelta en Eliminatorias ya son cinco derrotas consecutivas (cuatro con Gareca) y refleja la realidad del fútbol chileno”, explicó.

Sobre si debe seguir o no, el periodista de Las Últimas Noticias comentó que “Gareca tiene y no tiene responsabilidad en una etapa complicada en que no pareciera haber mucho recambio de la generación dorada y eso genera una atmósfera un poco hostil para el ‘Tigre’, que no es óptima para trabajar. Los resultados no lo acompañan y no tiene con qué sostenerse. Ahora, eso no significa que si llega otro técnico va a poder sacar resultados. Desde que se fue Sampaoli, Chile ha ido en decadencia en cuanto a su rendimiento, a la par del envejecimiento de la generación dorada. No sé si la respuesta es que se vaya Gareca, pero de seguir, tiene casi todo en contra, aunque lo más sano es que se vaya”.

Por otro lado, este diario también habló con el periodista de AS, José Fernández, quien reveló que avaló la llegada de Gareca a la ‘Roja’, pero que el DT no cumplió con las expectativas que se tenían. “Yo era uno de los que apoyó la llegada de Gareca porque lo que hizo en Perú era destacable y nada sencillo. Pensé que en Chile podía resultar de una mejor forma. Cuando él se junta con los dirigentes les habla de que creía que podía sacar provecho a esta nueva camada del fútbol chileno, pero ha ido de más a menos de forma grosera. En esta fecha FIFA era previsible sacar cero puntos, pero lo que más duele es la forma en que se jugó frente a Colombia. Fueron superados de principio a fin, planteamiento totalmente defensivo y ni una idea futbolística”, expresó.

Además, reveló que el ‘Tigre’ comenzó a reflexionar sobre una posible salida del combinado nacional. “La sensación es que ya no da para más. Con una mano en el corazón, pese a que lo considero buen técnico, lo hubiera sacado después de la derrota con Bolivia. Me confirmaron que empezó a meditar una salida de la selección chilena y anunció en conferencia de prensa en Barranquilla que lo conversará con su staff técnico. Es la única manera que separen sus caminos porque la Federación no puede, debido a que no hay fondos en las arcas y sería una locura pagar una indemnización”, indicó.

Mientras que el periodista Lucas Mujica señaló que el mal momento de Chile va más allá del trabajo del DT argentino. “No creo que sea culpa de Gareca el mal momento de la selección. Han pasado cinco entrenadores desde 2017, que fue que Chile no clasificó al Mundial de Rusia hasta ahora, y ninguno ha dado con la tecla, ninguno encontró el plantel ni un juego sostenido que lleve a Chile al nivel que tuvo antes”, afirmó.

Asimismo, el periodista de La Tercera se sumó a los que piensan que el estratega no debe seguir al mando de Chile. “Creo que no debe continuar, pero más allá del rendimiento es por lo abatido que se mostró por la derrota ante Colombia. Entendió que el mensaje no está llegando al plantel y dejó su futuro en manos de los dirigentes. Es raro que un entrenador no se respalde a sí mismo y reconozca que su situación en la selección está bastante lejos a lo que esperaba hace un año. Además, hay que entender que la ANFP está con problemas económicos y mientras no sea el cuerpo técnico el que haga el gesto de dar un paso al costado, no se va a ir porque no está el dinero para sacarlo”, remarcó.





