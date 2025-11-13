vs se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de una fecha del Grupo G de las rumbo al Mundial 2026. ¿Dónde ver? Para seguir la transmisión de este partido desde El Salvador debes estar conectado a la señal del Canal 4, además de que por streaming los podrás ver vía Universal (antes Telemundo Deportes). ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el jueves 13 de noviembre desde las 5:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

El Salvador vs Surinam EN VIVO: ver transmisión de Canal 4 y Universo por Eliminatorias 2026. (Video: CBS)
El Salvador vs Surinam EN VIVO: ver transmisión de Canal 4 y Universo por Eliminatorias 2026. (Video: CBS)

TAGS RELACIONADOS