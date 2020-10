El árbitro chileno Julio Bascuñán cumplió un discreto papel con sus fallos en el Perú vs. Brasil por Eliminatorias Qatar 2022. Cobró un polémico penal a favor del ‘Scratch’ y se ganó las críticas del mundo entero, aunque no se trata de la primera vez que ‘el de negro’ se encuentra en el ojo de la tormenta.

El chileno de 42 años, internacional en FIFA desde 2011, ya estuvo envuelto en un episodio similar que tuvo como protagonista nada menos que a Lionel Messi en un duelo de Clasificatorias a Rusia 2018. El rival fue Uruguay y Bascuñán dio que hablar con sus fallos.

En el partido disputado en la ciudad argentina de Mendoza, el chileno expulsó a Paulo Dybala tras doble amonestación. Para el árbitro, el hoy delantero de Juventus cometió una falta digna de tarjeta roja y lo mandó a las duchas entre lágrimas.

Lionel Messi reclamó airadamente, pero no revirtió la decisión de Bascuñán. "No pudimos hacer el juego que pretendíamos porque el árbitro no nos dejó”, disparó el argentino al final del partido que la Albiceleste ganó por 1-0.

Julio Bascuñán en medio de la polémica del Perú vs. Brasil. (Daniel Apuy/AFP)

Tite no habla de árbitros

El seleccionador de Brasil, Tite, evitó este martes pronunciarse sobre las polémicas jugadas que inclinaron el partido contra Perú a favor de su equipo, que ganó por 2-4 con un triplete de Neymar, que anotó dos penaltis muy discutibles, y con otro tanto de Richarlison al borde extremo del fuera de juego.

“Lo único que sé es que el VAR trabaja por la justicia. Es lo único que puedo decir”, afirmó Tite en la conferencia de prensa posterior al partido.





TE PUEDE INTERESAR