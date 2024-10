Cada vez falta menos para que las Eliminatorias 2026 se reaunuden en Sudamérica, luego de un mes de ausencia. La fecha doble de octubre está a la vuelta de la esquina y serán seis puntos en disputa que cada selección buscará para sus objetivos, como dejar el fondo de la tabla, mantenerse en puestos de clasificación (o repechaje) o seguir liderando la clasificación en solitario. Cada nación tiene una presión distinta y en especial algunos técnicos, cuya continuidad puede estar en riesgo en caso no cumplan con lo esperado. Por ello, en Depor, revisamos qué DT’s afrontarán estos partidos del mes de manera diferente, qué es lo que se juegan y cómo viene siendo su trabajo.

Selección Peruana

El equipo de Jorge Fossati marcha último de las Eliminatorias con solo tres puntos en ocho encuentros. El ‘Nono’ llegó a inicios de año para intentar repuntar a la ‘sele’, pero no ha podido hasta la fecha encontrar la fórmula. La ‘Bicolor’ sigue sin ganar en el actual proceso y esta fecha doble ante Uruguay y Brasil está obligada a sumar de a tres como mínimo para no sentenciar sus opciones de tentar el repechaje.

Es una fecha decisiva para Fossati, pues de no sumar puntos estaría no solo poniendo en jaque su continuidad como técnico de la ‘Bicolor’, también sepultando más a Perú en el fondo de la tabla. La percepción de la hincha es que esto es consecuencia de un fallido cambio generacional y malas decisiones de la FPF (desde la elección de Juan Reynoso). No toda la responsabilidad recae en el uruguayo, pero al estar en el cargo, los cuestionamientos van sobre todo por la lista de convocados, la formación del 3-5-2 y la idea de juego. Eso sí, se ha mantenido firme al no convocar a Guerrero y Carrillo, y apostar por otros nombres.

Números de Fossati con Perú Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 2 - 1 1 Copa América 3 - 1 2 Amistosos 4 3 1 - TOTAL 9 3 3 3

Selección de Chile

Ricardo Gareca aterrizó en Chile tras la salida de Eduardo Berizzo con la confianza de poder levantar al equipo y plasmar la misma idea que tuvo con Perú, un exitoso proceso con un Mundial encima, un repechaje y una final de Copa América. Sin embargo, desde su debut, el ‘Tigre’ no ha podido conseguir victoria en partidos oficiales y viene de caer ante Bolivia en Santiago, siendo el blanco principal de toda crítica en el pais sureño.

La ‘Roja’ está penúltimo con cinco puntos, y esta fecha doble jugará contra Brasil (local) y Colombia (vistante) con la obligación de ganar o sumar puntos para no alejarse más del séptimo lugar. Toda la crítica es contra Gareca, desde la prensa, la afición y los históricos de la ‘época dorada’, como Arturo Vidal, principal detractor del DT. El ‘Rey’ cuestionó la convocatoria de Chile por falta de jugadores de experiencia; el argentino no tomó en cuenta al volante de Colo Colo ni

a Gary Medel, Ben Brereton y Mauricio Isla.

La situación es crítica para Ricardo Gareca de cara a esta fecha doble y hasta final de año, pues desde Chile informan que la Federación de Fútbol del país sureño ya se reunió con el DT por el complicado panorama y se especula posibles alternativas ante la posible salida del argentino. El principal candidato, en caso no sume puntos en octubre, sería Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo.

Números de Gareca con Chile Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 2 - - 2 Copa América 3 - 2 1 Amistosos 3 2 - 1 TOTAL 8 2 2 4

Selección de Bolivia

La mala campaña de Bolivia en Copa América aceleró la salida de Antonio Carlos Zago y le dio la oportunidad a Óscar Villegas de ser el encargado de una “renovación total” con miras a un proyecto a largo pazo. El DT de la ‘Verde’ asumió la conducción no solo del equipo principal, también de todas las categorías para activar el “plan de 10 años” que tiene la Federación Boliviana de Fútbol.

En corto plazo, la situación parece haber arrancado de la mejor manera; por ejemplo, en la fecha pasada lograron seis puntos de seis posibles, con el batacazo en Santiago, ganándole a Chile de visitante. La ‘Verde’, impusalda por el propio DT, movió su localía a una altura mucho mayor: dejó el Hernando Siles de La Paz para llevar a sus rivales a El Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Una medida que trajo polémica para las demás selecciones, pero que el estratega ha sabido utilizar a su favor.

A diferencia de Chile y Perú, Villegas, que recién tiene dos partidos al mando, no está ni cerca de la cuerda floja ni de afrontar fechas decisivas, pues con la victoria en Santiago, escaló a la octava posición y mira con mayor esperanza el séptimo lugar. En esta fecha doble, serán locales ante Colombia y visitarán Argentina.

Números de Villegas con Bolivia Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 2 2 - -

Selección de Paraguay

Otra selección que tuvo un cambio de timón tras la Copa América fue Paraguay. Daniel Garnero, quien venía de suceder a Guillermo Barros Schelotto, le cedió el puesto a Gustavo Alfaro, de gran campaña con Ecuador el curso pasado y buenas actuaciones con Costa Rica. El estratega argentino entró y de inmediato se empezó a sentir el cambio. Para los hinchas guaraníes, ha sido como volver a sus raíces, elogian la virtud del DT y el estilo que ha plasmado en poco tiempo.

Con Alfaro al mando, Paraguay venció de local a Brasil y sacó un empate en Montevideo. Esto pone a los guaraníes de nuevo en carrera para el repechaje y actualmente están en el séptimo lugar. La siguiente fecha doble visitarán a Ecuador y recibirán a Venezuela.

Números de Alfaro con Paraguay Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 2 1 1 -

Selección de Venezuela

A pesar de que la fecha pasada no sumaron de a tres, la ‘Vinotinto’ continúa en posiciones de clasificación al Mundial, en la sexta casilla con 10 unidades. La dura derrota ante Bolivia en El Alto por 4-0 y el empate sin goles en casa ante Uruguay no se sintieron en la tabla, y eso es obra de Fernado Batista, técnico de Venezuela, y un equipo que ha sabido creeérsela para soñar con su primera cita mundialista.

Batista, que ya conoce a varios jugadores por las categorías inferiores, ha recogido un grupo interesante con nombres consagrados (como Salomón Rondon, Yeferson Soteldo, entre otros) y jóvenes figuras, como los que tienen ascendencia llanera, lo que lo convierte al ‘Bocha’ en el líder ideal de este recambio genernacional. En la próxima fecha serán locales ante Argentina y visitarán a Paraguay.

Números de Batista con Venezuela Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 8 2 4 2 Copa América 4 3 - 1 Amistosos 6 3 2 1 TOTAL 18 8 6 4

Selección de Brasil

De manera sorpresiva, el ‘Scratch’ ha tenido grandes altibajos durante este proceso, lo que lo ubican en la quinta casilla con 10 puntos. El bajo nivel del equipo, poco entendimiento y la ausencia de Neymar han sido factores claves para que Brasil se cobre su primer técnico: Fernado Diniz. El exDT de Fluminense fue despedido por malos resultados y su lugar fue ocupado desde enero por Dorival Júnior, un técnico que tampoco ha podido sacar la mejor versión de la pentacampeona del mundo.

Tuvo una opaca Copa América, eliminados en cuartos de final. Entonces, Brasil no ha podido levantar su nivel del todo. Ahora, aunque haya un sector de la población que no quiera a Dorival Júnior, mucho menos luego de que asegurara que “van a estar en la final del Mundial”, el técnico recibió el respaldo de la Conferedación Brasileña de Fútbol (CBF).

A pesar de que por primera vez Brasil perdió cuatro de sus primeros ochos partidos, siendo la peor campaña de esta era por los puntos, la CBF le ratificó la confianza a Dorival. Eso sí, el DT del ‘Scratch’ no deberá confiarse, pues si no saca seis puntos en la próxima fecha doble, su cargo podría tambalearse: les toca Chile de visita y Perú de local.

Números de Dorival Júnior con Brasil Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 2 1 - 1 Copa América 4 1 2 1 Amistosos 4 2 2 - TOTAL 10 4 4 2

Selección de Ecuador

Aunque está en posiciones expectantes desde que comenzaron las Eliminatorias, Ecuador cambió de técnico tras la Copa América: se fue Félix Sánchez Blas y la ‘Tri’ apostó por Sebastián Beccacece. El argentino tiene la responsabilidad de seguir guiando a una generación muy prometedora y talentosa. Por ahora, en sus dos primeros partidos registró los siguientes resultados: cayó ante Brasil y derrotó a Perú.

Beccacece aún tiene margen de error y no está en la cuerda floja por recién agarrar un proceso. Eso sí, no puede ceder puntos al menos de local. La próxima fecha doble, será local ante Paraguay, con la obligación de ganar en Quito, y visitará Uruguay con el objetivo de robar puntos.

Números de Beccacece con Ecuador Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 2 1 - 1

Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa viene liderando con éxito este proceso con Uruguay, no solo haciéndose cargo de la selección absoluta, también de la Sub 23. Alcanzó a pelear por el tercer puesto de la Copa América y solo ha caído una sola vez en en estas Eliminatorias. No obstante, no ha estado libre de las críticas, sobre todo en la pasada fecha doble de septiembre con dos empates sin goles.

Ante Paraguay, la ‘Celeste’ no pudo quedarse con los tres puntos en Montevideo, en un partido que sirvió como la despedida de Luis Suárez. Uruguay mostró un nivel muy por debajo de lo esperado, lo mismo en Maturín ante Venezuela. Si bien su puesto no está en riesgo, el ‘Loco’ tiene la obligación de volver al triunfo en octubre, ante Perú en Lima o Ecuador en casa.

Números de Bielsa con Uruguay Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 8 4 3 1 Copa América 6 5 - 1 Amistosos 4 3 - 1 TOTAL 18 12 3 3

Selección de Colombia

Néstor Lorenzo aceptó el reto de tomar la dirección técnica de Colombia y no se equivocó en su decisión. Con la experiencia previa de haber sido asistente técnico de José Pékerman, el exDT de Melgar se topó con un ambiente familiar en la escuadra ‘cafetera’ y supo potenciar al equipo, darle un estilo de juego y llevar de manera efectiva el recambio generacional, además de recuperar a James Rodríguez.

Los ‘cafeteros’ vienen de alcanzar una final de Copa América por primera vez en 21 años, de derrotar a Argentina en Barranquilla y, de esta manera, ubicarse en la segunda casilla de las Eliminatorias. La permanencia de Lorenzo no está ni en discusión y de cara a la fecha doble de octubre se espera sacar al menos tres puntos: le tocará ir a El Alto ante Bolivia y recibir en casa a Chile.

Números de Lorenzo con Colombia Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 8 4 4 - Copa América 6 4 1 1 Amistosos 14 12 2 - TOTAL 28 20 7 1

Selección de Argentina

Lionel Scaloni continúa manejando los hilos de la ‘Albiceleste’, campeona del mundo y bicampeona de América. Si bien encontró el equipo base para jugar al ritmo de Messi, tambíen demostró que, cuando la ‘Pulga’ no está, el colectivo también funciona. En la próxima fecha doble visitarán a Venezuela y luego recibirán a Bolivia; el objetivo es sumar seis puntos de seis posibles y seguir liderando la clasificación.

Números de Scaloni con Argentina 2024 Partidos Victorias Empates Derrotas Eliminatorias 2026 8 6 - 2 Copa América 6 6 . - Amistosos 4 4 - - TOTAL 18 16 2





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR