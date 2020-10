¿Cómo ver Barcelona vs Juventus en vivo por Champions League? El partido se juega en Turín por la segunda jornada del Grupo G desde las 20:00 hora local; 14:00 horas en México; 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; 17:00 horas en Argentina, Chile y Brasil. Para ver el partido de fútbol en vivo podrás sintonizar los canales TV como ESPN2 y Movistar Liga de Campeones; además, diferentes app móviles para cualquier dispositivo. A continuación, conoce aquí la guía completa para y toda la información que debes conocer en esta previa.

Barcelona debutó ganando 5-1 a Ferencváros por Champions League; sin embargo perdió 3-1 con Real Madrid en la jornada 7 de LaLiga Santander el pasado fin de semana. El equipo culé arrastra muchas dudas en el campeonato doméstico y urge de nuevos impulsos al mando de Ronald Koeman, que seguirá apostando por los jóvenes de su equipo.

Juventus ganó 2-0 al Dinamo Kiev en el debut por Champions League. Ahora el técnico Andrea Pirlo debe gestionar una delicada situación defensiva, pues tiene las bajas seguras del holandés Matthijs De Ligtl el brasileño Álex Sandro y Giorgio Chiellini, y la seria duda de Leonardo Bonucci, todos lesionados. Por otro lado, estará a la espera de la prueba médica que se haga Cristiano Ronaldo, quien se contagió de coronavirus hace dos semanas.

Canales TV de España para ver Barcelona vs Real Madrid en vivo

En España, el Barcelona vs Juventus será transmitido en vivo este miércoles 28 de octubre desde las 21:00 hora local vía Movistar LaLiga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 2 y LaLiga TV Bar, a través de los operadores Movistar y Orange. Estos medios ofrecen partidos por Internet y con acceso a cualquier dispositivo móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

Movistar Liga de Campeones: Canal 50 de Movistar y 114 de Orange

Movistar Liga de Campeones 2: Canal 52 de Movistar y 127 de Orange

Orange TV: Canal 114 y 127 de Orange

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

¿Cómo formarán Barcelona y Juventus para el partido de Champions League?

El 11 de Barcelona: Neto; Dest, Lenglet, Araújo, Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Ansu Fati; y Messi.

El 11 de Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala y Morata.

Barcelona vs Juventus: ¿Cómo ver fútbol en vivo por Champions en todo el mundo?

Para ver el Barcelona vs Juventus en vivo y en directo por televisión, hay algunos canales disponibles, como ESPN, DAZN y El Plus. Ahora, si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido de fútbol en vivo desde las 16:00 horas Washington y 13:00 horas Los Ángeles vía TUDN y Unimás. A continuación, la guía TV de cada país y horarios para no perderse el compromiso de Champions League.

Argentina: desde las 17:00 horas vía ESPN2

Bolivia: desde las 16:00 horas vía ESPN2

Brasil desde las 17:00 horas vía El Plus

Canadá: desde las 16:00 horas vía DAZN

Chile: desde las 17:00 horas vía ESPN2

Colombia: desde las 15:00 horas vía ESPN2

Costa Rica: desde las 14:.00 horas

Ecuador: desde las 15:00 horas vía ESPN2

Estados Unidos: desde las 16:00-13:00 horas vía TUDN, Unimás

México: desde las 14:00 horas vía TUDN

Paraguay: desde las 15:.00 horas vía ESPN 2

Perú: desde las 15:00 horas vía ESPN2

Uruguay: desde las 17:00 horas vía ESPN2

Barcelona vs Juventus: datos que debes saber

De los once duelos que disputaron en Champions League, el más importante sucedió en la temporada 2014-2015, donde Barcelona venció 3-1 a Juventus en la final jugado en el Olympiastadion. Rakitic, Luis Suárez y Neymar anotaron para los azulgranas, mientras Álvaro Morata puso el descuento.

Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets y Lionel Messi fueron titulares en esa final con el Barcelona. Además de Pirlo, la Juventus saltó al campo con nombres como Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci y el goleador Morata.

Más recientemente, ambos equipos quedaron emparejados en la fase de grupos 2017/18. Messi marcó dos goles en la victoria del Barcelona por 3-0 en España antes del empate sin goles en Turín.

El Barcelona tiene una ligera ventaja en los once encuentros entre ambos equipos con cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas. Suma 13 goles a favor y ha encajado diez.

