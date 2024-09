Sin tiempo para lamentarse y adaptándose a un nuevo entrenador, Ecuador enfrentará a Perú por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque la Bicolor está al fondo en la tabla de posiciones, tiene a su favor un largo historial de triunfos sobre la tricolor. El partido será este martes 10 de septiembre de 2024, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a partir de las 4.00 p. m (hora local) . Te explico cómo y dónde ver por televisión (señal abierta) y streaming online el enfrentamiento desde tu teléfono móvil, PC, Smart TV y Tablet.

¿Qué canal TV transmite Perú vs. Ecuador por Eliminatorias 2026?

Revisa la guía TV (señal abierta) y streaming online para ver el partido entre Ecuador vs. Perú por la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

PAÍSES CANALES DE TV Argentina DIRECTV Sports y DGO Perú América TV, ATV, Movistar Deportes, América tvGO y Movistar Play Colombia Caracol Televisión, RCN, Caracol Play y Deportes RCN Chile ESPN, Disney Plus y Chilevisión Brasil Canais Globo, Zapping, Claro TV, Sky Plus y SporTV 3 Paraguay Hei México Sky Plus Estados Unidos Fanatiz USA Venezuela Venevisión y Simple TV España Movistar Liga de Campeones Uruguay AUF TV, TCC, NS Eventos, Antel TV, DirecTV Sports y Cardinal TV

¿Dónde ver el partido Ecuador vs. Perú EN VIVO y ONLINE desde USA?

El partido entre Ecuador vs Perú se podrá ver por diferentes señales. En Estados Unidos, por ejemplo, no habrá cobertura televisiva, pero lo pasarán mediante streaming por Fanatiz USA. En México, SkySports llevará a todo el país los pormenores del encuentro entre sudamericanos.

¿Cómo ver Ecuador vs. Perú EN VIVO vía SKY Sports desde México?

El partido Ecuador vs. Perú será transmitido en México de manera exclusiva por SKY Sports, en los siguientes canales:

SKY Sports en México – Canal 534, 535 y 536

SKY Sports HD en México – Canal 1534, 1535 y 1536

A continuación, te comparto los links de streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles en los que se podrá ver el partido Ecuador vs. Perú desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

¿Cómo ver Ecuador vs. Perú EN DIRECTO vía Movistar Plus desde España?

En España, puedes ver el duelo entre Ecuador vs. Perú en directo Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Plus+: dial 7

