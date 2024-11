Las selecciones de Venezuela y Brasil se ven las caras este jueves 14 de noviembre en el Estadio Monumental de Maturín, ubicado en Maturín. El partido es válido por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. La ‘Vinotinto’ llega en medio de un bache de malos resultados ante la ‘Canarinha’, que ya ‘despertó' en el actual proceso y busca su tercer triunfo seguido para seguir escalando posiciones en la tabla de las ciasificatorias. A continuación, revisa en qué canales se podrá ver el compromiso y a qué hora empieza.

El elenco dirigido por Fernando Batista sale con la obligación de retomar la senda del triunfo luego de caer a la octava casilla de la tabla de las Eliminatorias 2026. La ‘Vinotinto’ arrastra tres empates en casa y tres derrotas, lo que empieza a hacer un problema de cara al sueño de llegar a su primer Mundial. Justamente, su último triunfo fue el 17 de octubre del año pasado, en la goleada 3-0 contra Chile en condicion de local.

Para estos partidos de noviembre, el ‘Bocha’ Batista tuvo una selección de jugadores más reducida que las habituales (de 40 llamados). Citó a figuras con buen presente como Yeferson Soteldo y Salomon Rondón, sumado al joven Jon Aramburu, joven promesa emergente de la Real Sociedad. El reto es claro, pues los ‘llaneros’ nunca le han ganado a Brasil por los puntos.

Por el lado de Brasil, el conjunto de Dorival Jr parece haber dejado esa irregularidad que padecía y ya suma dos victorias seguidas. Pero la ‘Canarinha’ no se conformaba con eso y saldrá por la tercera al hilo y reafirmar su buen momento. Apoyado por el regreso de Vinícius Jr, quien se perdió la fecha doble anterior por una lesión cervical.

El ‘Scratch’ no pdorá contar con Rodrygo ni Militao, estrellas del Real Madrid, pero depositará su confianza en Raphinha, de buen presente en Barcelona y de ‘Vini’, quien recibió el cariño de sus compatriotas al no haber ganado el Balón de Oro. El lateral Vanderson elogió la fortaleza local de Venezuela, donde no ha perdido en estas Eliminatorias, pero confía en llevarse la victoria.

“Jugando allí ellos son fuertes. Hemos estudiado y trabajado bastante sobre su equipo. No hay rival fácil y Venezuela no lo será, y menos jugando en casa”, señaló el lateral del Mónaco en una rueda de prensa. El favoritismo de Brasil es claro, a nivel Eliminatorias, se ha enfrentado 19 veces y 17 han sido victorias para la ‘Canarinha’ y las otras dos empates.

¿Cuándo y a qué hora juegan Venezuela vs Brasil?

Las selecciones de Venezuela y Brasil se medirán el jueves 14 de octubre por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 4:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia y Venezuela iniciará a las 5:00 p.m. Una hora más tarde, a las 6:00 p.m., se dará inicio en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 3:00 p.m. Recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades sobre este duelo.

PAÍS ¿A QUÉ HORA JUEGAN? Argentina 5:00 pm Bolivia 5:00 pm Brasil 6:00 pm Chile 6:00 pm Colombia 4:00 pm Ecuador 4:00 pm Perú 4:00 pm Paraguay 6:00 pm Uruguay 6:00 pm Venezuela 5:00 pm

¿En qué canales TV ver Venezuela vs Brasil?

El choque entre Venezuela vs Brasil promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Venezuela, el encuentro se podrá seguir a través de Venevisión y Televen. Por su parte, en Brasil se podrá disfrutar por SporTV y TV Globo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

PAÍS CANALES Argentina TV Pública, DSports (DIRECTV y DGO), Telefe Bolivia Tigo Sports, FBF Play Brasil SporTV, TV Globo Chile Paramount, Chilevisión, Mega, ESPN, Disney Plus Colombia Caracol, RCN Ecuador ECDF, Teleamazonas Perú Movistar Deportes Paraguay GEN, Hei Uruguay AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel Venezuela Inter, SimpleTV, Venevisión, Televen, TVes

