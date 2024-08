Las selecciones de Argentina vs. Francia se ven las caras este viernes 1 de agosto en el estadio Matmut Atlantique, por los cuartos del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. La ‘Albiceleste’ Sub 23, que es dirigida por el entrenador Javier Mascherano, busca una victoria para poder acceder a la siguiente etapa de la competencia, midiéndose ante el anfitrión, dirigido por Thierry Henry. A continuación, te contamos a qué hora inicia este compromiso y en qué canales se podrá ver la transmisión.

El combinado dirigido por Javier Mascherano se metió entre los mejores ocho como segundo del grupo B, en el que perdió con Marruecos 2 a 1 en un escandaloso encuentro y, luego, superó a Irak 3 a 1 y a Ucrania 2 a 0. Si bien sumó la misma cantidad de puntos (6) y tuvo similar diferencia de gol (+3) que los marroquíes, quedó por detrás porque en el duelo entre sí fue victoria africana.

Para el partido venidero el entrenador no tiene suspendidos ni lesionados, por lo que cuenta con sus 18 jugadores a disposición. Lucas Beltrán no fue titular en la victoria sobre Ucrania 2 a 0 porque en el encuentro anterior contra Irak tuvo que salir a raíz de una dolencia en su espalda, pero sumó minutos frente a los europeos y demostró que está en óptimas condiciones. Además, los futbolistas que acarreaban una tarjeta amarilla como Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Luciano Gondou, Joaquín García y Marco Di Césare no recibieron una segunda, por lo que no deben cumplir un juego de sanción.

El conjunto anfitrión dominó la zona A con victorias sobre Estados Unidos 3 a 0, Guinea 1 a 0 y Nueva Zelanda 3 a 0. Es, junto a Japón, el único combinado que ganó todos los partidos y no recibió ningún tanto.

Dirigido por el mítico Thierry Henry, el plantel no tiene a ninguna estrella del combinado mayor porque no fueron cedidas -estaban en carpeta, por ejemplo, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud- y su máximo referente es Alexandre Lacazette, delantero de Lyon con pasado en Arsenal. De local ante su público, los galos quieren conquistar su segunda medalla dorada luego de la de Los Ángeles 1984 y son uno de los máximos favoritos al título.

Quien se imponga en el último duelo de los cuartos de final de París 2024 avanzará a semifinales y se medirán contra el vencedor de Egipto y Paraguay el lunes 5 de agosto en el estadio de Marsella. A su vez, tendrá dos chances de medalla porque una derrota en esa instancia le permitirá, al menos, competir por el bronce.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Francia?

Argentina vs. Francia se jugará este viernes 2 de agosto a las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 4:00 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 3:00 p.m.

¿En qué canales ver Argentina vs. Francia?

Argentina vs. Francia será transmitido a través de la señal de Claro Sports para toda América Latina y también en su canal de YouTube. En Perú se podrá ver por TV en señal abierta a través de ATV, canal que cuenta con todos los derechos de transmisión del evento deportivo. En Argentina, se transmitirá por TV Pública (señal abierta) y por TyC Sports y DSports (cable). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

