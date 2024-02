El viernes 2 de febrero, Argentina vs. Uruguay se enfrentarán en un esperado duelo en el Polideportivo Misael Delgado de Venezuela. Este choque deportivo, correspondiente a la quinta jornada del Grupo B será el último de la primera etapa del Preolímpico Sub 23, teniendo a los Albicelestes ya clasificados. La disputa iniciará a partir de la 6:00 p.m., hora de Perú y Colombia, y 8:00 de la noche, en territorio argentino y uruguayo. Será transmitido por DSports (DIRECTV) en toda América Latina. Para más información sobre este duelo, revisa en Depor toda la información.

Argentina, tras una destacada actuación en su último encuentro, se prepara para la jornada decisiva de la fase de grupos. Enfrentará al conjunto charrúa, bajo la batuta de Marcelo Bielsa, apuntando a una victoria que les asegure su paso a la fase final como líderes del grupo, donde actualmente igualan en puntaje con Paraguay, 7 puntos para cada uno.

Bajo la dirección de Javier Mascherano, Argentina viene de sellar una contundente victoria de 5-0 sobre Chile, gracias a un doblete de Thiago Almada, un gol de Santiago Castro, otro de Aaron Quirós, y un tanto final de Luciano Gondou. Previamente, derrotaron a Perú (2-0) y empataron 1-1 con Paraguay.

Por su parte, la selección uruguaya no pudo mostrar su mejor forma a pesar de contar con la experiencia técnica de Marcelo Bielsa en el banquillo, quien tomó las riendas de la escuadra celeste con el objetivo de asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, esa meta ya no es alcanzable.

Tras sufrir derrotas consecutivas ante Paraguay y Chile, Uruguay logró una victoria de 3-0 sobre Perú en la fecha anterior. El jugador más representativo fue Luciano Rodríguez, anotando cuatro de los seis marcados por la escuadra. Ahora, los charrúas buscan cerrar su participación en el torneo de la mejor manera posible, apuntando a una victoria sobre Argentina.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Uruguay?

Argentina vs. Uruguay se enfrentarán en un partido por la quinta jornada del Preolímpico Sub 23. El cotejo está programado para jugarse en el Polideportivo Misael Delgado, este viernes 2 de febrero desde las 6:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Argentina vs. Uruguay?

El partido Argentina vs. Uruguay será transmitido a través de la señal de DSports (DIRECTV) para todos los países de Sudamérica. En Argentina, además, también se verá por TyC Sports. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





