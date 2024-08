¿En qué canal ver Barcelona vs. Milan y a qué hora juegan el amistoso internacional?

Mientras se espera el inicio de las principales ligas en Europa, Barcelona y Milan se enfrentarán en un amistoso internacional como parte del Soccer Champions Tour, en el marco de la pretemporada 2024-2025, que se lleva a cabo en Estados Unidos. Este partido permitirá a los entrenadores de ambos equipos probar nuevos jugadores y sistemas tácticos antes del regreso de LaLiga y la Serie A. Además, servirá para que Hansi Flick siga afinando detalles de cara a su primer partido oficial en el banquillo azulgrana. A continuación, Depor te proporcionará todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante, para que estés bien informado sobre el partido.

El cuadro azulgrana llega al cierre de este torneo de pretemporada con un invicto en suelo norteamericano. En su último amistoso, vencieron 2-1 a Real Madrid en el superclásico español, el primero de esta temporada 2024-25, con doblete de Pau Víctor. Previamente, venían de superar en penales (4-1) al Manchester City tras un 2-2 en tiempo regular, con tantos de Pau Víctor y Pablo Torre.

En tanto, Milan tuvo una gira amistosa variada en la que ha experimentado resultados dispares. En sus últimos encuentros, el equipo italiano sufrió una dura derrota por 5-2 frente a Roma, un resultado que reflejó las dificultades defensivas del equipo en esa ocasión. Posteriormente, empató 1-1 contra Rapid Viena, en un partido que mostró la capacidad del equipo para mantenerse competitivo, pero que también reveló áreas que necesitan mejorar.

Ya en suelo norteamericano, los ‘rossoneros’ levantaron y vencieron por 3-2 a Manchester City, con doblete de Lorenzo Colombo y otro de Marco Nasti. Además, vienen de ganarle por 1-0 al Real Madrid con gol de Samuel Chukwueze. De esta forma, se medirán contra Barcelona los dos mejores equipos de este torneo Soccer Champions Tour.

En los últimos cinco enfrentamientos entre Barcelona y Milan, contando duelos amistosos y oficiales, el equipo español ganó tres veces y empató en una ocasión. El más reciente de estos partidos se llevó a cabo el 1 de agosto de 2023, en un amistoso en el que los azulgranas se impusieron por 1-0. En ese encuentro, Ansu Fati marcó el único tanto.

Cabe señalar que tras este encuentro, que dará final al Soccer Champions Tour, Barcelona jugará contra Mónaco por el Trofeo Joan Gamper, el 12 de agosto, como último paso antes del debut ante Valencia por LaLiga. Por su parte, Milan ya no tendrá más exámenes y se enfrentará a Torino por la primera fecha del Calcio.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Milan?

En nuevo amistoso, el partido entre Barcelona vs. Milan se jugará este martes 6 de agosto a las 6:30 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 8:30 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 7:30 p.m. Asimismo, recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades de ese encuentro.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Milan?

Para ver el partido entre Barcelona y Milan, puedes sintonizar ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. En España, el partido será transmitido por Movistar Plus. Si te encuentras en México, podrás verlo a través de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





