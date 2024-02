Este viernes 2 de febrero, Chile vs Paraguay se enfrentan por la quinta jornada del Grupo B del Preolímpico Sub-23. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional Brígido Iriarte y arrancará desde las 6:00 p.m. (hora peruana y dos más en Chile), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV), TVN y Tigo Sports para todos los países de América Latina. Conoce todos los detalles de este partidazo por la web de Depor.

Estamos muy cerca de culminar la primera fase del Preolímpico Sudamericano y se definen las posiciones de cara al cuadrangular. Así pues, la ‘Roja’ y la ‘Albirroja’ disputarán un gran encuentro, el cual definirá muchos aspectos previo al arranque de la última etapa del torneo.

Cabe destacar que el combinado chileno se encuentra en el último lugar del Grupo B y registra un partido ganados y dos perdidos, por lo que ya no tiene chances de avanzar al cuadrangular. En la anterior fecha, cayó 5-0 ante Argentina, quedando sin posibilidades.

Paraguay, por su lado, se ubica en el segundo lugar con siete puntos, la misma cantidad que la ‘Albiceleste’, actual líder. No obstante, tras el partido de Uruguay, tercero en el grupo, la ‘Albirroja’ ya tiene asegurada su clasificación, aunque buscará adueñarse del primer lugar. Ojo, la escuadra paraguaya no juega desde el sábado pasado, cuando se impuso por 1-0 a Perú.

Es necesario mencionar que los dos primeros de cada zona avanzarán a la siguiente instancia del Preolímpico Sudamericano Sub-23. La fase final la disputarán las cuatro mejores selecciones y lo harán bajo el mismo formato de la etapa inicial (todos contra todos), donde solo las dos mejores ubicadas en la tabla obtendrán su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿A qué hora juegan Chile vs. Paraguay?

Chile vs. Paraguay se enfrentarán en un partido por el Preolímpico Sub-23. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, este viernes 2 de febrero desde las 6:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 1:00 p.m. En tanto, a partir de las 12:00 a.m. (del día sábado), en España.

¿En qué canal ver Chile vs. Paraguay?

El partido Chile vs. Paraguay será transmitido a través de la señal de DSports (DIRECTV), TVN y Tigo Sports para todos los países de Sudamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.