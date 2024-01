Colombia vs. Brasil se enfrentan este viernes 26 por el Grupo A del Preolímpico Sub-23. El encuentro está programado para las 6:00 p.m. (hora de Colombia y Perú) y será transmitido por las señales oficiales como Caracol TV y Canal RCN en tierras ‘Cafeteras’. Sin embargo, si te encuentras en territorio brasileño, puedes ver el partido vía SporTV. Revisa en Depor toda la información de este choque de selecciones que promete ser de infarto en búsqueda de los 3 puntos.

En el comienzo de la competición, los ‘Cafeteros’ tuvieron un inicio difícil al perder 3-0 contra Ecuador. A pesar de este revés, tanto los jugadores como el cuerpo técnico confían en superar el desafío de clasificar a los Juegos Olímpicos de París, aunque reconocen que el camino hacia esta meta es considerablemente complicado.

Formando parte del Grupo A, a Colombia le resta enfrentarse a Venezuela y Bolivia. Después de haber disputado la fecha 2 el pasado martes, la próxima jornada está programada para el viernes, día en el que la Tricolor deberá esforzarse al máximo para intentar vencer a la ‘canarinha’.

Por otro lado, la Selección de Brasil viene de ganar por la mínima ante la ‘Verde’ y cuenta con jugadores de gran talento, como la joya del Real Madrid, Endrick Felipe, quien ya empezó a mostrar su magia en el debut. Fue precisamente este hábil jugador quien marcó el único tanto en el compromiso, permitiendo a Brasil sumar 3 puntos y mantenerse en el segundo lugar de su grupo.





¿A qué hora comienza Colombia vs. Brasil por el Preolímpico Sub-23?

El enfrentamiento entre Bolivia y Ecuador por el Grupo A está programado para el viernes 26 de enero y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Colombia y Perú). No obstante, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 7:00 p.m. En Brasil y Argentina, el inicio está programado para las 8:00 p.m.





¿Dónde ver Colombia vs. Brasil por el Preolímpico Sub-23?

Si no quieres perderte el encuentro entre Bolivia vs. Ecuador, puedes sintonizarlo a través de DSports (DIRECTV) en la mayoría de países de Latinoamérica. Si te encuentras en territorio colombiano, puedes ver este duelo vía Caracol TV y Canal RCN. En cambio, si te ubicas en el país brasileño, también puedes seguir este importante choque a través de SporTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Recuerda que en Depor te mantendremos al tanto de este encuentro y otros. ¡No te lo pierdas!





¿En qué estadio jugarán Colombia vs. Brasil?

El encuentro correspondiente al Preolímpico Sub-23 entre Colombia vs. Brasil se llevará a cabo en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, situado en la parroquia El Paraíso de la ciudad de Caracas, Venezuela. Este complejo cuenta con un campo de fútbol y una pista de atletismo. Inicialmente, fue fundado con el nombre de Estadio Nacional El Paraíso y tiene una capacidad para albergar a más de 10 mil espectadores.





