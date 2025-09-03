La selección de Ecuador afronta un partido crucial en el tramo final de las Eliminatorias 2026. Este jueves 4 de septiembre, la Tri visitará a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en un duelo que promete ser intenso y cargado de emociones por lo que hay en juego.

El conjunto ecuatoriano llega con tranquilidad tras haber asegurado su clasificación al Mundial. Con 25 puntos y ubicado en la segunda posición de la tabla, Ecuador se ha consolidado como uno de los equipos más sólidos de la competencia y ahora buscará cerrar la fase con una buena racha.

En la otra vereda, Paraguay vive un escenario diferente. La Albirroja se encuentra en el quinto lugar con 24 puntos y pelea por mantenerse en puestos de clasificación directa. Para los dirigidos por Gustavo Alfaro, sumar de local será clave para asegurar su boleto a la Copa del Mundo 2026.

El duelo tendrá un condimento especial: Alfaro se reencontrará con Ecuador, equipo al que dirigió en las pasadas eliminatorias y en el Mundial de Qatar 2022. Conoce bien a varios jugadores de la Tri y ahora intentará frenarlos en un momento determinante para las aspiraciones guaraníes.

Ecuador visita a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco por las Eliminatorias 2026 rumbo al Mundial. Conoce dónde ver el partido EN VIVO. (Foto: Conmebol)

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias 2026?

El partido Ecuador vs. Paraguay EN VIVO se disputará este jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. El horario de inicio será a las 18:30 (hora de Ecuador), mientras que en territorio paraguayo la cita está fijada para las 20:30 (hora local).

Con este encuentro, ambas selecciones afrontan la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas. Ecuador llega clasificado, pero con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos, mientras que Paraguay está obligado a aprovechar la localía para sumar puntos decisivos.

¿En qué canal ver Ecuador vs. Paraguay EN VIVO GRATIS?

El compromiso será transmitido en varios países. En territorio ecuatoriano, los hinchas podrán seguir el duelo por la señal de El Canal del Fútbol (ECDF), mientras que en Paraguay el partido se verá en directo a través de GEN.

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos y el resto del mundo, el juego entre Paraguay y Ecuador estará disponible vía Fanatiz, una plataforma de streaming internacional que ofrece los partidos de las Eliminatorias 2026.