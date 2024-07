Con los equipos ya definidos, el partido entre España y Alemania abre la fase de los cuartos de final de la Eurocopa 2024, siendo uno de los encuentros más esperados. La Roja clasificó luego de golear 4-1 a Georgia, mientras que los Teutones vencieron 2-0 a Dinamarca. Ahora, nos espera un partido intenso, donde la elegancia y experiencia de Toni Kroos dará que hablar, como también Lamine Yamal, quien, en su primer torneo a los 16 años, se encuentra en el centro de atención mundial. Consulta en Depor los horarios, canales para ver el partido y más detalles de este importante encuentro.

La Selección de España dominó la fase de grupos con un puntaje perfecto y continuó su buen desempeño en los octavos de final al enfrentarse a Georgia. A pesar de iniciar en desventaja con un autogol de Le Normand, ‘La Roja’ demostró su capacidad de reacción al remontar el marcador. Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams y Dani Olmo fueron los encargados de convertir los goles que aseguraron la victoria para los españoles.

Por su parte, la Selección de Alemania, aseguró su clasificación como líder del Grupo A sin conocer la derrota. Durante la fase de grupos, mostraron un rendimiento sólido y consistente, ganando todos sus partidos con autoridad. En los octavos de final, enfrentaron a Dinamarca y continuaron demostrando su solidez defensiva y efectividad en ataque. El equipo dirigido por Hansi Flick se impuso con un marcador de 2-0, gracias a los goles de Jamal Musiala y Kai Havertz.

Este partido tendrá un contraste interesante: juventud versus experiencia. Por el lado de España, el equipo de Luis de la Fuente Castillo presenta una selección en proceso de recambio generacional, donde conviven jugadores veteranos y nuevos talentos. En la portería está Unai Simón, con Dani Carvajal en uno de los laterales y Marc Cucurella en el otro. El centro del campo es crucial, con Rodri y Fabián Ruiz aportando equilibrio, Pedri en una posición más avanzada y un par de extremos jóvenes de gran calidad: Nico Williams y Lamine Yamal con Álvaro Morata, para el gol.

En el caso de Alemania, la experiencia es lo que resalta en el once, pero el equipo de Julian Nagelsmann también ha sabido incorporar frescura. Uno de los jugadores que conoce bien la Eurocopa y está jugando su última edición es Toni Kroos, destacando por su habilidad en los pases. Otros pilares son Manuel Neuer en la portería, Antonio Rudiger en la defensa, Ilkay Gündogan como enlace y el tridente siempre peligroso compuesto por Sané, Jamal Musiala y Kai Havertz.

En su último encuentro registrado entre España y Alemania, el 27 de noviembre de 2022, durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, el partido fue un enfrentamiento intenso donde ambos equipos no lograron romper el marcador. El choque finalizó con un empate 1-1: Álvaro Morata marcó el primer gol para los Rojos, mientras que Niclas Füllkrug igualó para los Teutones.





¿A qué hora inicia España vs Alemania?

El encuentro entre España y Alemania por la Eurocopa 2024 está programado para este viernes 5 de julio. El partido comenzará a las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 1:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 12:00 p.m. en México. Finalmente, a las 6:00 p.m. en España.





¿En qué canal ver España vs Alemania?

El partido entre España y Alemania, correspondiente a los cuartos de final, promete ser un duelo intenso. Este emocionante encuentro será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.





¿En qué estadio jugarán España vs Alemania?

El partido entre España y Alemania por los cuartos de final promete ser esperado por muchos aficionados. Se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Arena, un estadio ubicado en el distrito de Bad Cannstatt, al noreste de la ciudad de Stuttgart, capital del estado federado de Baden-Wurtemberg, Alemania. El estadio tiene una capacidad para 60,441 espectadores y es utilizado por el VfB Stuttgart de la Bundesliga.

