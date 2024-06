Conoce lo que necesitas saber para uno de los eventos más esperados en el balompié mundial: el encuentro de la Eurocopa 2024 entre las selecciones de España y Croacia. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 15 de junio, en el estadio Olímpico de Berlín. La gran expectativa de los seguidores del deporte rey por el inicio del torneo y la oportunidad de ver a estos cuadros en acción hacen esencial conocer todos los detalles del compromiso. A continuación, te proporcionamos información sobre los horarios, canales de transmisión y cómo puedes seguir el partido.

España ha ganado a Croacia las dos últimas veces que estas dos selecciones se han cruzado en competición oficial, la más reciente en la final de la Nations League 2023 y la anterior a esa, en la Euro 2020. La Roja suele tener un gran inicio en los campeonatos oficiales. En la Copa Mundial celebrada en Qatar comenzó con un imponente 7-0 contra Costa Rica, y en las dos Euros previas comenzó con empate y victoria, en ambos casos sin encajar.

Por su parte, Croacia no ha tenido los resultados esperados para clasificarse a este torneo y viene de perder en dos de sus cuatro últimos duelos oficiales, ante selecciones menos potentes que la española, como son Turquía y Gales. Por si fuera poco, en la última Euro perdió en su estreno (1-0 contra Inglaterra) y acabó eliminada por la Roja en octavos de final.

España no ha encajado en sus tres últimos estrenos entre Eurocopas y Copas Mundiales, con dos victorias a cero y un empate sin goles. En su clasificación para la Euro 2024, cinco de sus ocho encuentros no tuvieron goles a ambos lados del campo.

Croacia suele jugar de manera muy defensiva y por ejemplo, en la fase de grupos de la Copa Mundial anterior solo encajó un gol, firmando dos empates a cero. El último precedente de un España - Croacia es ese 0-0 de la final de la Nations League 2023 y siendo el estreno en un gran torneo, ninguno de los dos querrá correr demasiados riesgos atrás.

¿A qué hora juegan España vs. Croacia?

El España vs. Croacia se jugará este sábado 15 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 11:00 a.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 12:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 1:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 6:00 de la tarde.

¿En qué canales TV ver España vs. Croacia?

El emocionante encuentro entre España vs. Croacia por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis. ¡No te lo pierdas!





