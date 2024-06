Francia vs. Polonia juegan este martes 25 de junio desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo D de la Eurocopa 2024 y a disputarse en el Signal Iduna Park (Dortmund, Alemania). En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Francia llega a este partido después de empatar sin goles con Países Bajos, en lo que fue el duelo correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. A pesar de que había mucha expectativa alrededor de este encuentro, por lo que representaban las individualidades de ambos seleccionados, el 0-0 final dejó un sabor bastante amargo para los especuladores.

Los franceses sintieron la ausencia de Kylian Mbappé, quien no pudo estar frente a los neerlandeses por el golpe que sufrió en la nariz en el encuentro ante Austria. El delantero del Real Madrid es el mejor jugador del ‘Gallito’ y se nota cuando no está, no solo por lo que genera como centrodelantero, sino también por lo que puede hacer cuando se recuesta en la banda izquierda.

En su más reciente diálogo con los medios de comunicación, Didier Deschamps, entrenador de Francia, habló sobre el estado físico de ‘Kiki’ y dio algunas luces sobre si contará con él para el cruce con Polonia. “Ya se verá (si juega o no), pero todo va en buena dirección, se está recuperando del golpe, los hematomas disminuyen cada día y se acostumbrará a su máscara. Lo está haciendo bien”, reveló el estratega.

Polonia, por su parte, llega a este partido después de perder por 3-1 ante Austria, quedándose sin posibilidad alguna de clasificar a los octavos de final de la Eurocopa 2024. El elenco polaco nuevamente no pudo contar con Robert Lewandowski desde el arranque, pues este no se encuentra al 100 % físicamente. Si bien ingresó en la etapa complementaria, poco o nada pudo hacer para evitar la derrota de los suyos.

Michał Probierz, seleccionador de Polonia, explicó la suplencia del atacante del FC Barcelona y confesó que en un principio había considerado ponerlo de titular, pero siguió la recomendación del departamento médico de la Asociación Polaca de Fútbol. “Había entrenado con el equipo, pero pensamos que iba a ser un partido muy intenso y le hicimos caso a los médicos de que no empezara de titular. Robert estaba de acuerdo”, apuntó.

En la misma conferencia de prensa pospartido, el DT polaco lamentó que su equipo no haya podido ser capaz de superar la fase de grupos, a pesar que desde un principio sabía que tendrían rivales durísimos. “Sabíamos desde el principio que el grupo sería muy duro. Ahora tenemos que centrarnos en Francia y hacer un buen partido”, aseveró.

¿En qué canal ver Francia vs. Polonia?

El partido entre Francia y Polonia se disputará en el Signal Iduna Park y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Francia vs. Polonia?

El encuentro entre Francia y Polonia está programado para este martes 25 de junio desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.





