Revisa en qué canales de TV ver el partido entre Inter Miami vs. Atlanta United, con Lionel Messi, por la fecha 32 de la temporada regular de la MLS. El Mercedes-Benz Stadium acogerá este sábado 16 de septiembre desde las 4:00 de la tarde (hora peruana) el choque en el que el argentino volverá a intentar marcar, tras ausentarse de su club por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Como sabemos de la importancia del encuentro, te vamos a explicar cómo seguir a través de distintas plataformas.

Apple TV es el canal oficial de los partidos del Inter Miami y de todos los clubes de Estados Unidos tanto en la MLS como en la Leagues Cup. Por ello, esta será la única señal que transmitirá el partido del club del genio rosarino, desde el BMO Stadium, en televisores, computadoras y equipos móviles.

¿Cómo ver en Apple TV el partido de Inter Miami vs. Los Angeles FC?

Para que no te pierdas un solo detalles de las actuaciones de Lionel Messi, te hacemos saber que el servicio cuesta $12.99/mes o $79/temporada para suscriptores de Apple TV+. Si no es suscriptor de Apple TV+, aún puede descargar la aplicación Apple TV+ y disfrutar, pero los servicios cuestan $14.99/mes o $99/temporada.

¿A qué hora ver el partido de Inter Miami en otras partes del mundo?

El partido entre Inter Miami y Atlanta United está programado para el sábado 16 de septiembre, a partir de las 4:00 de la tarde en horario de Perú, y se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium. A continuación, te proporcionamos la lista de horarios en diferentes países.

Apple TV y MLS firmaron el año pasado un contrato de diez años para transmitir a partir de esta temporada todos los partidos del ‘soccer’. La llegada de Messi ha disparado aún más la pasión por un fútbol que, ya en los últimos años, va creciendo a pasos agigantados.

Messi lleva once goles en once partidos con el Inter Miami y volvió al trabajo en el centro deportivo del club este jueves. Se encuentra en buen estado de forma tras jugar 88 minutos y marcar en la victoria de Argentina contra Ecuador, pero Martino no quiere correr riesgos con su estrella en un momento clave de la temporada.

Porque el Inter Miami relanzó su campaña con tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos de la MLS y supo sobreponerse a la ausencia de Messi la semana pasada al cosechar un trascendental triunfo por 3-2 contra el Sporting Kansas City para acercarse a la novena posición liguera en el Este, que da acceso a los ‘playoffs’.

Antes de la llegada de Messi, el Inter Miami estaba hundido en la última posición. Los últimos resultados positivos le permitieron ponerse a seis puntos del DC United, noveno, con dos partidos menos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR