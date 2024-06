Conoce lo que necesitas saber para uno de los eventos más esperados en el balompié mundial: el encuentro de la Eurocopa 2024 entre las selecciones de Italia vs Albania. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 15 de junio, en el Signal Iduna Park. La gran expectativa de los seguidores del deporte rey por el inicio del torneo y la oportunidad de ver a estos cuadros en acción hacen esencial conocer todos los detalles del compromiso. A continuación, te proporcionamos información sobre los horarios, canales de transmisión y cómo puedes seguir el partido.

Defensora del título cosechado en 2020, la selección italiana quiere quitarse el mal sabor de boca de no haber participado en el último Mundial, y ya van dos seguidos. Para ello, la llegada de Luciano Spalletti se ha convertido en un alivio para un equipo joven que quiere estar a la altura de dos generaciones que no solo han marcado una época, sino que han conquistado títulos.

El veterano técnico italiano, dejó su puesto en el Nápoles campeón de la Serie A para adentrarse en una nueva aventura marcada por las emociones y la incertidumbre. Con numerosas bajas en la zaga y con algunos problemas extradeportivos, Italia se presenta en esta Eurocopa con ausencias notables como las de los lesionados Francesco Acerbi y Giorgio Scalvini, a quienes se les suma Sandro Tonali, sancionado el pasado mes de octubre hasta agosto.

Con una única participación en torneos continentales (Francia 2016), Albania afronta la segunda Eurocopa de su historia sin apenas expectativas de llegar a las rondas eliminatorias, pues el sorteo ha sido excesivamente cruel con un equipo que ha hecho las cosas muy bien tras terminar primera de su grupo de la fase de clasificación.

Dirigiendo al equipo se encuentra un viejo conocido del fútbol español, el brasileño Sylvinho, exjugador de Barcelona y Arsenal, entre otros conjuntos. Con jugadores muy físicos en todas las líneas y con grandes rematadores, los albanos focalizan su juego en los centros laterales y, hasta el momento, les ha funcionado muy bien.

Pese a estar considerada como la selección más débil, entre sus 26 convocados destacan algunos nombres de las grandes ligas del fútbol europeo como Armando Broja, Etrit Berisha, Elseid Hysaj o Ivan Balliu, que aunque ha nacido en España, tiene la doble nacionalidad.

¿A qué hora juegan Italia vs. Albania?

El Italia vs. Albania se jugará este sábado 15 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 9:00 de la noche.

¿En qué canales TV ver Italia vs. Albania?

El emocionante encuentro entre Italia vs. Albania por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis. ¡No te lo pierdas!





