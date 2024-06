La Eurocopa 2024 nos está regalando partidos inolvidables y el de este viernes 21 de junio promete ser espectacular. Las selecciones de Países Bajos y Francia se enfrentan en el Estadio Red Bull Arena, por la segunda jornada del Grupo D del torneo continental. Los dirigidos por los entrenadores Ronald Koeman y Didier Deschamps ganaron en su debut y esperan continuar por el camino del triunfo. A continuación, te contamos a qué hora inicia este compromiso y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión.

Países Bajos llega a este partido tras vencer por 2-1 a Polonia en el Volksparkstadion (Hamburgo). Los polacos se pusieron en ventaja con un gol de Adam Buksa; sin embargo, los neerlandeses le dieron vuelta al marcador con anotaciones de Cody Gakpo y Wout Weghorst. De la mano de Koeman, el equipo ‘naranja’ busca ser protagonista del torneo y llegar hasta las instancias finales.

Se espera que el equipo de Ronald repita la alineación que derrotó al equipo polaco. En el arco seguiría Bart Verbruggen; la línea defensiva estaría conformada por Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk y Nathan Aké; en el mediocampo estarían Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders y Joey Veerman; y los tres delanteros serían Xavi Simons, Cody Gakpo y Memphis Depay.

Francia, por su parte, llega a este encuentro tras derrotar por 1-0 a Austria en el Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf). Los subcampeones del mundo son favoritos a conquistar la Euro, pero no mostraron su mejor versión y se espera que ante los neerlandeses hagan un mejor juego. Cabe mencionar que el único gol ante los austriacos fue anotado por el defensor Maximilian Wober (fue en contra).

La novedad para este partido es que Kylian Mbappé, flamante fichaje del Real Madrid, utilizará una máscara ante Países Bajos debido a que se rompió la nariz ante Austria. ‘Kiki’ decidió no pasar por el quirófano hasta después del torneo. El jugador se ha tenido que ajustarse un par de veces la máscara en la última sesión de entrenamiento. Es la primera vez que jugará con este tipo de protección.

Eso sí, todavía no está garantizada su presencia. En caso de que se quede en el banco de suplentes, el principal candidato para reemplazarlo es el atacante Olivier Giroud, que ha tenido algunas molestias musculares pero el seleccionador confirmó que estará disponible. La otra opción que maneja el DT es Barcola. De todas formas, el combinado francés tiene una plantilla de alto nivel y, con o sin ‘Donatello’, sigue siendo candidato.





¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Francia?

Países Bajos vs. Francia está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En países como Chile, Bolivia y Venezuela iniciará a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay será a partir de las 4:00 p.m. En México se podrá ver desde la 1:00 p.m. y en España comenzará a las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Países Bajos vs. Francia?

Países Bajos vs. Francia, por la segunda fecha de la Eurocopa 2024, estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde se jugará el Países Bajos vs. Francia?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce el estadio Olímpico de Berlín