Un tremendo partido viviremos entre Portugal y Francia este viernes 5 de julio por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Tras clasificar a la siguiente ronda, veremos el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, un partido donde el pronóstico es reservado, pero lo que sí es seguro es que viviremos 90 minutos de mucho fútbol intenso. Los lusos vienen de derrotar a Eslovenia en la tanda de penales, mientras que los galos se impusieron a Bélgica. Revisa en Depor los horarios, los canales para ver el partido y más detalles de este importante encuentro.

La Eurocopa está alcanzando su fase decisiva con un enfrentamiento crucial entre Portugal y Francia, que promete ser significativo debido a la presencia destacada de estrellas en ambos equipos, especialmente Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. Hasta ahora en el torneo, ‘Kiki’ marcó solo una vez (de penal), mientras que Ronaldo aún no consiguió anotar, aunque suele brillar en los momentos clave de los partidos.

En cuanto al historial entre Cristiano y Mbappé, cruzaron caminos en cuatro ocasiones: la primera confrontación fue en los octavos de final de la Champions League 2017-2018, donde el Real Madrid derrotó 3-1 al PSG con dos goles de Ronaldo y uno de Marcelo. En el partido de vuelta, el equipo español ganó 2-1, con otro gol de ‘CR7′. A nivel de selecciones, se jugaron por la fase de grupos de la Nations League 2020-2021, terminando con un empate 0-0 en París. Luego, en la fase de grupos de la Eurocopa 2020, empataron 2-2, con otro doblete del astro portugués.

El equipo dirigido por Roberto Martínez aseguró el primer lugar del Grupo F con victorias sobre República Checa (2-0) y Turquía (3-0), pero perdió su racha invicta ante Georgia (0-2) en el último partido de la fase de grupos. En octavos de final, tuvo que esforzarse para vencer a Eslovenia en la tanda de penales tras un empate 0-0, con el portero Diogo Costa destacándose al atajar tres penales decisivos.

Por su parte, el equipo de Didier Deschamps, favorita para llevarse el torneo, para la sorpresa de muchos terminó en el segundo lugar del Grupo D con una victoria inicial sobre Austria (1-0) y empates frente a Países Bajos (0-0) y Polonia (1-1). En los octavos de final, evitaron la prórroga gracias a un gol en propia puerta de Jan Vertonghen en los últimos minutos, que eliminó a Bélgica del torneo.

En cuanto al historial reciente de enfrentamientos entre Portugal y Francia, no se enfrentaron desde el 23 de junio de 2021, cuando empataron 2-2 en Budapest, Hungría, durante la fase de grupos de la Eurocopa. En ese memorable encuentro, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema anotaron ambos un doblete. Aún está vivo el recuerdo de la final de 2016, donde el gol de Éder en la prórroga otorgó a Portugal el título de campeón europeo.





¿A qué hora inicia Portugal vs Francia?

El encuentro entre Portugal y Francia por la Eurocopa 2024 está programado para este viernes 5 de julio. El partido comenzará a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España.





¿En qué canal ver Portugal vs Francia?

El partido entre Portugal y Francia, correspondiente a los cuartos de final, promete ser un duelo intenso. Este emocionante encuentro será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.





¿En qué estadio jugarán Portugal vs Francia?

El partido entre Portugal y Francia, correspondiente a los cuartos de final del torneo europeo, se disputará este viernes en el Volksparkstadion, un estadio de fútbol situado en la portuaria Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, en el norte de Alemania. Este estadio, clasificado como de categoría 4 por la UEFA, tiene capacidad para 57,000 espectadores. Es el hogar del Hamburger SV, equipo que compite en la 2. Bundesliga.

Volksparkstadion fue inagurado en el año 2000 y es de propiedad del club Hamburger SV de Alemania. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Soldados ucranianos miran la Eurocopa desde sus cuarteles