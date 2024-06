Conoce lo que necesitas saber para uno de los eventos más esperados en el balompié mundial: el encuentro de la Eurocopa 2024 entre las selecciones de Serbia vs. Inglaterra. La expectativa de los seguidores del deporte rey por el inicio del torneo y la oportunidad de ver a estos cuadros en acción hacen esencial conocer todos los detalles del compromiso. A continuación, te proporcionamos información sobre los horarios y canales de TV. Este partido se llevará a cabo el domingo 16 de junio, en el Veltins Arena.

La primera jornada del grupo C cerrará con un choque de titanes donde los ingleses parten como favoritos para sumar sus primeras unidades del torneo. Los Tres Leones fueron la cuarta selección más goleadora de las Eliminatorias. Serbia terminó en la casilla 14.

Los dirigidos por Gareth Southgate tienen la superioridad para salir con un resultado favorable de este choque. Sin embargo, tendrá un rival que seguro complicará así que este pick puede favorecer este pronóstico Serbia vs. Inglaterra. Ganaron el primer o segundo tiempo en tres de sus últimos cinco choques

Las dos selecciones llegan a este compromiso con un presente duro porque no han podido conseguir victorias consecutivas. Pero el objetivo es dejar atrás ese aspecto para enfocarse en iniciar de mejor manera la Euro. Las Águilas Blancas llegan a este compromiso con apenas dos victorias en cinco juegos, pero todo queda atrás porque la intención es comenzar con el pie derecho la Euro. Es su primera participación en la competición como país independiente.

Los ingleses necesitan dejar atrás la derrota contra Islandia en el último amistoso y enfocarse en el torneo porque son uno de los candidatos. Asimismo en las estadísticas solo tienen una victoria en sus últimos cinco encuentros. Se espera un juego de detalles pero Inglaterra tiene la capacidad para hacer un buen papel, sobre todo, con la plantilla para esta Euro. Será el primer duelo en tiempos recientes entre ambas selecciones.





¿A qué hora juegan Serbia vs. Inglaterra?

El Serbia vs. Inglaterra se jugará este domingo 16 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 9:00 de la noche.

¿En qué canales TV ver Serbia vs. Inglaterra?

El emocionante encuentro entre Serbia vs. Inglaterra por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis. ¡No te lo pierdas!





