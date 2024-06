Suiza vs. Alemania juegan este domingo 23 de junio desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de la Eurocopa 2024 y a disputarse en el Deutsche Bank Park (Frankfurt, Alemania). En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Suiza llega a este partido luego de empatar por 1-1 con Escocia, en el duelo válido por la pasada fecha 2 del Grupo A de la Eurocopa 2024. A pesar de que los escoceses se pusieron adelante gracias a la anotación de Scott McTominay, Xherdan Shaquiri decretó tablas en el marcador y ambos cuadros se repartieron puntos en un compromiso bastante disputado en el mediocampo.

Murat Yakin, director técnico de Suiza, habló en conferencia de prensa previo al cruce con Alemania y destacó que su plantel no tiene la presión de ganar este domingo, una estrategia válida para relajar a sus dirigidos. “Tenemos cuatro puntos, por lo que no tenemos una gran presión. No tenemos por qué ganar mañana, pero intentaremos hacerlo sin dudas. Vamos a intentar ponerlos en apuros y que sea un buen partido”, sostuvo.

Eso sí, no significa que no buscarán dar lo mejor de sí para doblegar a la selección que tiene el gran favoritismo para quedarse con la Eurocopa, no solo por su localía, sino por el nutrido grupo de estrellas que hay en su nómina de convocados. “Nos hemos preparado bien. Estamos centrados en este partido, ya que significa mucho para nosotros. Queremos que nuestros aficionados se sientan orgullosos”, agregó.

En esa misma línea, Yakin apuntó a que se enfocarán en potenciar las virtudes que tienen y no tanto en lo que puedan hacer los ‘Panzers’. “Sabemos cuáles son los puntos fuertes de Alemania pero no podemos centrarnos en ellos, sino en nosotros”. Un empate también sería un gran resultado para los suizos, ya que con eso podrían asegurar su boleto a la siguiente ronda del certamen continental.

Alemania, por su parte, llega a este partido después de vencer por 2-0 a Hungría, un resultado que los colocó en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Jamal Musiala e İlkay Gündogan anotaron los tantos alemanes, en un encuentro que nuevamente tuvo al joven del Bayern Múnich como una de las figuras excluyentes. El del Manchester City también lució fino y cerró su gran actuación con un soberbio gol.

Un detalle no menor es que, de vencer a Suiza, el seleccionado germano clasificará a la siguiente etapa como primero del Grupo A, algo que los ubicaría en la misma zona que España en un hipotético cruce de cuartos de final. ¿Qué dijo Julian Nagelsmann al respecto? “Creo que es difícil decirle a tu equipo: ‘Queremos perder mañana’. Normalmente juegas un partido de fútbol para ganarlo y el partido de mañana lo queremos ganar”, sostuvo en conferencia de prensa.

¿En qué canal ver Suiza vs. Alemania?

El partido entre Suiza y Alemania se disputará en el Deutsche Bank Park y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Suiza vs. Alemania?

El encuentro entre Suiza y Alemania está programado para este domingo 23 de junio desde las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Las mujeres tendrán participación como jueces en algunos encuentros de la Copa América 2024.