Comienzan las emociones. Este jueves 5 de setiembre vuelven las Eliminatorias al Mundial 2026 y las selecciones ya están listas para afrontar los próximos duelos. Argentina parte como líder con 15 puntos y en segundo lugar está Uruguay con 13. Colombia es tercero con 13 unidades y un poco más lejos está Venezuela en cuarto puesto con 9. Ecuador es quinto (8 puntos), seguido por Brasil con 7 y hasta aquí los equipos que se encuentra en zona de clasificación. Por otro lado, en repechaje se encuentra Paraguay con 5, mismo puntaje que Chile, pero con menor diferencia de goles (-4). Con 3 y 2 puntos, Bolivia y Perú completan las casillas. En la siguiente nota entérate cómo se juega la fecha 6 y en qué canales podrás ver todos los partidos.

Bolivia y Venezuela abren la jornada desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El equipo local llega con Óscar Villegas en la dirección técnica, buscando una victoria para escalar posiciones. La ‘Vinotinto’, por su parte, llega motivada a sus próximos partidos de las eliminatorias, gracias a su sólido inicio en la competición y a su destacada actuación en la Copa América.

Horas más tarde, Argentina y Chile protagonizan uno de los duelos más entretenidos de la temporada desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La Albiceleste llega tras consagrarse nuevamente campeona del continente y busca mantener su dominio en las Clasificatorias. Chile llega a este encuentro con la urgencia de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. Los dirigidos por Eduardo Berizzo no han tenido un camino fácil en estas Eliminatorias, con solo cinco puntos en seis partidos, lo que los coloca en la parte baja de la clasificación, empatados con Paraguay y solo por delante de Bolivia y Perú.

La fecha sigue su curso el viernes 6 con el duelo de Uruguay vs. Paraguay como choque inicial. Desde el Estadio Centenario, las acciones inician a las 6:30 p.m. (hora peruana) en lo que será la despedida de Luis Suárez con la ‘celeste’. Eso sí, los locales no contarán con sus futbolistas sancionados por los hechos de violencia en la Copa América. Paraguay no tuvo una buena participación en la última Copa América 2024 y quedó en el último lugar del Grupo D sin sumar puntos y con ocho goles en contra, esto tuvo como consecuente la salida del técnico Daniel Garnero y se confirmó la llegada del argentino Gustavo Alfaro al banquillo guaraní.

Desde las 8:00 p.m. (hora peruana), Brasil vs. Ecuador se miden en un duelo clave para escalar en la tabla de posiciones. Brasil ha tenido problemas en los últimos partidos de Eliminatorias y se encuentra en el sexto lugar con siete puntos. Tras un buen comienzo ganándole a Bolivia y a Perú, el ‘Scratch’ igualó como local ante Venezuela y tuvo tres derrotas consecutivas frente a Uruguay, Colombia y Argentina. Por su parte, Ecuador ocupa actualmente el quinto lugar en las Eliminatorias 2026 con 8 puntos. Tras la destitución de Félix Sánchez luego de la Copa América 2024, donde cayeron por penales ante Argentina en cuartos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol designó al argentino Sebastián Beccacece como su nuevo entrenador, quien previamente dejó su puesto en el Elche de la Segunda División española.

Como cierre de la jornada, Perú y Colombia se ven las caras desde el Estadio Nacional, partiendo con objetivos distintos. La Selección Peruana llega a este partido luego de su paso fugaz por la Copa América 2024. Como se recuerda, la Bicolor no ganó un partido y fue eliminado en la fase de grupos. Colombia, por su parte, llega a este encuentro tras firmar una de sus mejores actuaciones en la historia de la Copa América, consagrándose como subcampeones.





¿Dónde ver Bolivia vs. Venezuela?

El duelo entre Bolivia y Venezuela, a jugarse en el Estadio Municipal de El Alto, será transmitido en territorio boliviano por Tigo Sports. En Venezuela se podrá ver por Televen. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y en su señal de streaming de Movistar Play.

PAÍS ¿EN QUÉ CANALES TV VER? HORARIO Argentina DSports (DIRECTV y DGO) 17:00 Brasil SporTV, TV Globo 17:00 Bolivia Tigo Sports, FBF Play 16:00 Chile Mega 2 y Mega GO 16:00 Colombia Caracol, RCN 15:00 Ecuador El Canal del Fútbol (ECDF) 15:00 Perú Movistar Deportes y Latina TV 15:00 Paraguay GEN, Hei 16:00 Uruguay AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel 17:00 Venezuela Venevisión y BYM Sport 16:00

¿Dónde ver Argentina vs. Chile?

El duelo entre Argentina y Chile, a jugarse en el Estadio de River Plate, será transmitido en Argentina por TyC Sports y TV Pública. En Chile se podrá ver por Canal 13 de Chilevisión, TNT Sports y Estadio TNT. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y en su señal de streaming de Movistar Play.

PAÍS ¿EN QUÉ CANALES TV VER? HORARIO Argentina TyC Sports y Telefe 21:00 Brasil SporTV, TV Globo 21:00 Bolivia Tigo Sports, FBF Play 20:00 Chile Chilevisión, ESPN, Disney Plus 20:00 Colombia Caracol, RCN 19:00 Ecuador El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas 19:00 Perú Movistar Deportes 19:00 Paraguay GEN, Hei 20:00 Uruguay AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel 21:00 Venezuela Venevisión y BYM Sport 20:00

¿Dónde ver Uruguay vs. Paraguay?

El duelo entre Uruguay y Paraguay, a jugarse en el Estadio Centenario de Montevideo, será transmitido en territorio uruguayo por DSports (DIRECTV y DGO). En Paraguay se podrá ver por GEN y Hei. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y en su señal de streaming de Movistar Play.

PAÍS ¿EN QUÉ CANALES TV VER? HORARIO Argentina TyC Sports 20:30 Brasil SporTV, TV Globo 20:30 Bolivia Tigo Sports, FBF Play 19:30 Chile Chilevisión, ESPN, Disney Plus 19:30 Colombia Caracol, RCN 18:30 Ecuador El Canal del Fútbol (ECDF) 2 18:30 Perú Movistar Eventos 2 18:30 Paraguay GEN, Hei 19:30 Uruguay AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel 20:30 Venezuela Venevisión y BYM Sport 19:30

¿Dónde ver Brasil vs. Ecuador?

El duelo entre Brasil y Ecuador, a jugarse en el Estadio Couto Pereira de Curitiba, será transmitido en territorio brasileño por TV Globo. En Ecuador se podrá ver por El Canal del Fútbol. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y en su señal de streaming de Movistar Play.

PAÍS ¿EN QUÉ CANALES TV VER? HORARIO Argentina TyC Sports y TyC Sports 2 22:00 Brasil SporTV, TV Globo 22:00 Bolivia Tigo Sports, FBF Play 21:00 Chile Mega 2 y Mega GO 21:00 Colombia Caracol, RCN 20:00 Ecuador El Canal del Fútbol (ECDF) y TeleAmazonas 20:00 Perú Movistar Eventos 20:00 Paraguay GEN, Hei 21:00 Uruguay AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel 22:00 Venezuela Venevisión Play y BYM Sport 21:00

¿Dónde ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata.

PAÍS ¿EN QUÉ CANALES TV VER? HORARIO Argentina DSports (DIRECTV y DGO) 22:30 Brasil SporTV, TV Globo 22:30 Bolivia Tigo Sports, FBF Play 21:30 Chile Chilevisión, ESPN, Disney Plus 21:30 Colombia Caracol, RCN 20:30 Ecuador El Canal del Fútbol (ECDF) 3 20:30 Perú Movistar Deportes, América TV y Latina TV 20:30 Paraguay GEN, Hei 21:30 Uruguay AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel 22:30 Venezuela Venevisión y Simple Plus 21:30





