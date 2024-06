En qué canales ver Alemania vs Hungría y a qué hora juegan por Eurocopa 2024

La Eurocopa es una de los torneos con mayor prestigio en el mundo y el de la edición 2024 no es la excepción. Y es que la competencia de la UEFA ha estado regalando grandes partidos, como el que prometen protagonizar este miércoles 19 de junio las selecciones de Alemania y Hungría. Tanto el equipo dirigido por Julian Nagelsmann, como el cuadro de Marco Rossi, respectivamente, salen por los tres puntos en el Estadio Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Ante la importancia del encuentro, aquí te dejamos la información que todos los hinchas del fútbol necesitan saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

Alemania no debe descuidarse ante un equipo que, de antemano, parece un invitado secundario a la segunda fiesta del conjunto alemán. Gulácsi, Szalai, Orbán, Schäfer, Sallai, Szoboszlai y sus compañeros, tienen la calidad y los conocimientos sobrados como para dar un sorpresón en Stuttgart mientras todos los focos, tras el partido ante Suiza, se han centrado en los comentarios que ha sufrido Martin Ádám, criticado por su aspecto físico.

Su altura (1,93) y un perfil que para muchos no es el de un futbolista profesional (86 kilos), provocaron la burla de muchos aficionados a través de las redes sociales. “Es genética, no puedo cambiarlo”, dijo el jugador magiar horas después de completar su primer partido.

En el otro lado, la selección de Julian Nagelsmann vive ajena a los problemas. Parece que los que sufría antes del inicio de la Eurocopa se han disipado por completo. El primero, el del apoyo de su afición, que parecía dormida en Múnich y absolutamente eclipsada por los hinchas escoceses. Naggelsmann y su capitán, Ilkay Gündogan, llegaron a pedir apoyo a su país antes del estreno. Ya no lo necesitarán. Alemania se ha enganchado a su selección tras su esplenderosa goleada.

El otro tema de debate en el conjunto germano, el estado de forma de Neuer, también ha quedado atrás. Los cinco goles ante Escocia han curado todas las heridas y el portero del Bayern Múnich, a la espera de un duelo con más exigencias, parece tranquilo debajo de la portería con el apoyo total de su cuerpo técnico y compañeros. Neuer, como los otros diez jugadores que ganaron a Escocia, repetirán en el once de Alemania frente a Hungría.

Entre los elegidos se mantendrán las sensaciones del estreno: la pareja Wirtz-Musiala, agitadores desde las bandas con una juventud (21 años) que no oculta su aparente experiencia y descaro; Kroos, de nuevo, será el timón de Alemania y de él se espera otra exhibición tras dejar un dato espectacular: sólo erró en un pase de los 102 que dio contra Escocia; Gündogan, como enganche, fue aplaudido después de completar un encuentro efectivo; y arriba, Havertz, confía en mantener su eficacia.

En el banquillo esperarán su oportunidad jugadores como Füllkrug, Emre Can, Müller, Gross o Sané, también con hambre de gloria junto al resto de la plantilla de Alemania, toda en plena forma y sin ausencias a la espera de ganar su segunda batalla ante un equipo, Hungría, que sí tiene alguna duda: Nego y Styles tienen molestías físicas y su disponibilidad no está asegurada.

¿En qué canales ver Alemania vs Hungría por la Eurocopa 2024?

El partido de Alemania vs Hungría por la Eurocopa estará disponible para ser visto en Sudamérica, a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿A qué hora juegan Alemania vs Hungría por la Eurocopa 2024?

A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 9:00 de la noche.

Alemania goleó a Escocia en su debut en la Eurocopa 2024. (Foto: EFE)

