En qué canales ver España vs Italia y a qué hora juegan por la Eurocopa 2024

La Eurocopa es una de los torneos con mayor prestigio en el mundo y el de la edición Alemania 2024 no es la excepción. Y es que la competencia de la UEFA ha estado regalando grandes partidos por estos días, como el que prometen protagonizar este jueves 20 de junio las selecciones de España e Italia. Tanto el equipo dirigido por Luis de la Fuente, como el cuadro de Luciano Spalletti, respectivamente, salen por los tres puntos en el Estadio Arena AufSchalke. Ante la importancia del encuentro, aquí te dejamos la información que todos los hinchas del fútbol necesitan saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

La historia de la Eurocopa ha sido testigo de intensas rivalidades, y una de las más emblemáticas es la de España e Italia. Este enfrentamiento, que ha marcado momentos gloriosos y dolorosos para ambas selecciones, vuelve a encenderse en Gelsenkirchen, donde se disputarán el liderato del Grupo B tras sus respectivos triunfos en el debut. Mientras que España busca reafirmar su dominio, Italia llega en un proceso de renovación, con la intención de recuperar su prestigio.

La rivalidad entre España e Italia en la Eurocopa tiene capítulos memorables. Desde los penaltis parados por Iker Casillas y el decisivo marcado por Cesc Fábregas en 2008, que rompió el maleficio español, hasta la aplastante victoria por 4-0 en la final de 2012, Italia ha sido tanto víctima como verdugo en esta saga. No obstante, el carácter competitivo de la ‘azzurra’ siempre les permite resurgir, como lo hicieron al conquistar la última Eurocopa.

A pesar de sus historias de éxito, ambas selecciones han tenido que adaptarse y cambiar. España, bajo el mando de Luis de la Fuente, ha optado por un modelo menos vistoso pero eficaz, como se vio en su victoria 3-0 contra Croacia. Italia, dirigida por Luciano Spalletti, está en plena reconstrucción, buscando equilibrio entre tradición y modernidad. Con una filosofía de grupo fuerte y sin depender de una estrella singular, Italia sigue siendo un rival formidable.

El próximo encuentro será crucial para las aspiraciones de ambas selecciones. Un triunfo consolidaría a España como líder del grupo, mientras que Italia buscará reafirmar su lugar en la élite. Luis de la Fuente probablemente mantendrá su once inicial, confiando en la solidez de su defensa y el dinamismo de sus extremos, Lamine Yamal y Nico Williams. Por otro lado, Italia podría ajustar su formación defensiva para contrarrestar el ataque español, apostando por la experiencia de jugadores como Gianluca Mancini.

Jugadores como Jamal Musiala, que ya ha dejado su marca en la Eurocopa con actuaciones brillantes, representan el futuro de sus selecciones. En el centro del campo, figuras como Rodri y Álvaro Morata para España, y Nicolo Barella y Jorginho para Italia, serán determinantes. La adaptación de ambos equipos a las circunstancias del partido y su capacidad para ejecutar sus planes de juego decidirán el resultado.





¿En qué canales ver España vs Italia por la Eurocopa 2024?





El emocionante encuentro entre España vs Italia por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿A qué hora juegan España vs Italia por la Eurocopa 2024?





A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 9:00 de la noche.

La selección italiana remontó y se llevó el triunfo 2-1 ante Albania en la Jornada 1 de la Eurocopa 2024 desde Dortmund (Foto: EFE)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO





El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)