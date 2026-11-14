¿En qué canales ver la transmisión del partido entre México vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO, desde el National Stadium de Kingston? TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium cuenta con los derechos para transmitir este compromiso para todo el territorio mexicano. Como lo venimos mencionando desde hace tiempo, no recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV. Este duelo se disputará este sábado 14 de noviembre desde las 7:00 p.m. en horario de México, a las 8:00 p.m. en horario de Perú y a las 10:00 p.m. en países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

México vs. Jamaica: previa del partido

¿En qué canales ver México vs. Jamaica por la Nations League?

La Selección Mexicana afrontará un nuevo desafío en la Concacaf Nations League 2026-27 cuando visite a Jamaica por los cuartos de final. Los aficionados del Tricolor podrán seguir este encuentro a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, además de las opciones de streaming disponibles en México.

¿Dónde ver México vs. Jamaica por televisión abierta en México?

Los seguidores mexicanos tendrán alternativas para disfrutar del partido sin necesidad de contratar televisión de paga. La transmisión de México vs. Jamaica estará disponible por Canal 5 y Azteca 7, dos señales de televisión abierta que llevarán las acciones del primer enfrentamiento de la eliminatoria.

¿Qué canal transmite México vs. Jamaica por TUDN?

Otra alternativa para los aficionados del Tricolor será TUDN, señal deportiva que contará con la transmisión del compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. De esta manera, los televidentes podrán seguir el desempeño del equipo dirigido por Rafael Márquez a través de este canal en México.

¿Cómo ver México vs. Jamaica por ViX Premium?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes tendrán la opción de ViX Premium. Esta plataforma de streaming contará con la transmisión del partido, por lo que será una alternativa para quienes no puedan estar frente a un televisor durante el compromiso del ‘Tricolor’.

¿Dónde ver México vs. Jamaica por internet y desde el celular?

Los aficionados mexicanos también podrán seguir las acciones mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes. La aplicación y el portal oficial de TV Azteca ofrecerán una alternativa para conectarse con el encuentro desde el celular, tablet o computadora.

¿Cómo ver México vs. Jamaica por YouTube?

Otra opción para los seguidores de la Selección Mexicana será Claro Sports Premium, que ofrecerá la transmisión del compromiso a través de YouTube. Esta alternativa requiere acceder a la modalidad Premium, por lo que los interesados deberán comprobar las condiciones de suscripción antes del encuentro.

¿A qué hora y en qué canales ver México vs. Jamaica en México?

El partido entre México y Jamaica, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, se disputará este sábado 14 de noviembre desde las 7:00 p.m. (tiempo del centro de México), en el National Stadium de Kingston. La transmisión estará disponible por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Claro Sports Premium en YouTube.

México vs. Jamaica juegan por Concacaf Nations League. (Video: FMF)