Entel TV, Bolivia TV (BTV), DSports (DIRECTV y DGO) y FútbolCanal transmitirán en exclusiva el partido entre Bolivia vs. Irak EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, correspondiente al repechaje intercontinental para definir a un clasificado al Mundial 2026. ¡No lo busques en Fútbol Libre TV! ¿A qué hora comenzará la transmisión? Este duelo iniciará a las 10:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia. Este duelo, que se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, también podrás disfrutarlo en el minuto a minuto de Depor. ¡La ‘Verde’ sueña con clasificar a la Copa del Mundo!

Entel TV transmitirá el Bolivia vs. Irak. (Video: La Verde)
Entel TV transmitirá el Bolivia vs. Irak. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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