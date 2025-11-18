La última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 dejó un momento que quedará en el recuerdo porque Escocia consiguió su boleto directo en los minutos finales, venciendo por 4-2 a Dinamarca, en un choque que se complicó más de lo esperado. El primer gol de los locales llegó a los 3′ por intermedio de Scott McTominay con una espectacular chalaca que dejó atónitos a todos. Los daneses empataron a los 57′ con Holjund, pero a los 78′ fue Shankland el encargo de poner el 2-1 parcial. Cuando todo parecía listo, la visita volvió a la carga con Dorgu (82′). A los locales se les escapaba el partido, pero Kieran Tierney puso el 3-2 (93′) para hacer estallar el Hampden Park. La cereza del pastel llegó con un golazo de media cancha de Kenny McLean que sentenció la cuenta con un 4-2 y clasificación a la Copa del Mundo, cita a la que no acudían desde el año 1998 cuando se disputó en Francia.