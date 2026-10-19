La ceremonia del Balón de Oro, el premio más tradicional del fútbol mundial, se celebrará el 26 de octubre en Londres, en una gala que los aficionados al deporte pueden seguir a través de los datos de 1xBet Equatorial Guinea y otras plataformas de apuestas. España tiene una opción real de dominar todos los principales premios, pudiendo tener representantes del país ganando el Balón de Oro masculino y femenino, el Trofeo Yashin (mejor portero) masculino y femenino, el Trofeo Kopa (mejor sub-21) masculino y femenino y el Trofeo Cruyff (mejor entrenador) masculino y femenino.

Esto sería un hito inédito que demostraría de una vez por todas el dominio mundial del fútbol español, coronado con el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En varios momentos ya ha habido algunos dominios en el fútbol masculino, pero el hecho de abarcar las 4 categorías en masculino y femenino puede proporcionar realmente un hito histórico.

Balón de Oro

Entre los 30 nominados al Balón de Oro, el mayor premio de la ceremonia, 6 son españoles, lo que refleja el título del Mundial de 2026. Entre los deportistas, también están representadas las tres líneas del campo, defensa, centro del campo y ataque, prueba de lo completa que es la generación del país. Son ellos:

Ferran Torres

Fabián Ruiz

Rodri

Lamine Yamal

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Mientras que Ferran Torres, Fabián Ruiz, Pau Cubarsí y Cucurella tienden a ser secundarios en la ceremonia, Lamine Yamal y Rodri están entre los mayores favoritos para conquistar el trofeo.

Rodri fue elegido mejor jugador del Mundial, algo que siempre tiene un peso enorme en la votación realizada por los periodistas. Ya ganó el premio en 2024 y en la temporada actual su rendimiento se considera incluso mejor que en aquella ocasión. El centrocampista, que recientemente cambió el Manchester City por el Barcelona, se consolidó entre los mejores de su posición de esta generación por funcionar siempre como un pilar del equipo, promoviendo la unión perfecta entre ataque y defensa y colaborando en la compenetración de todas las plantillas en las que juega.

Por su parte, Lamine Yamal no hizo un Mundial al nivel que todos esperaban de él. Aun así, el innegable talento del jugador impresiona. Por eso, la tendencia es que, aunque no gane el premio este año, tenga muchas más opciones en el futuro. Aunque no tenga estadísticas impresionantes como otros competidores, el hecho de haber ganado el Mundial y ser el nombre más popular de la selección española pesa bastante a favor de Yamal.

Entre los demás españoles, Cucurella es el que supuestamente tendría más opciones. Sus actuaciones en el Mundial dieron una enorme solidez defensiva a España y, además, también tuvo una presencia importante en ataque.

Los mayores competidores de los españoles son Harry Kane, Mbappé, Dembelé, Olise y Lionel Messi. Sin embargo, ninguno de ellos ganó el mayor título de la temporada y, como ya se ha mencionado, el Mundial pesa mucho en la opinión de los periodistas que forman el jurado del premio de la revista France Football.

Balón de Oro Femenino

Al igual que en la categoría masculina, España también colocó 6 entre las 30 nominadas al Balón de Oro femenino. Esto se debió en gran medida a la gran temporada del Barcelona, que fue campeón de la UEFA Champions League 2025/2026 tras derrotar a las francesas del Lyon por 4-0 en la final. Las nominadas españolas al premio de France Football son:

Mariona Caldentey

Patri Guijarro

Mapi León

Claudia Pina

Alexia Putellas

Cata Coll

Con la excepción de Mariona Caldentey, del Arsenal, todas jugaron en el Barcelona en la temporada victoriosa del equipo catalán. Cabe recordar que la también española Aitana Bonmatí ganó las últimas 3 ediciones del premio. Sin embargo, la pasada temporada sufrió lesiones y se perdió buena parte de los partidos. En 2026, una de las favoritas para seguir el legado y ganar el premio es la centrocampista Patri Guijarro. Incluso con números modestos (4 goles y 11 asistencias en 34 partidos), es el gran pilar del Barcelona, casi en el mismo modelo que hace que Rodri sea el favorito en el masculino.

Quien use una aplicación móvil para apostar verá en las estadísticas que otra con opciones de ser elegida mejor jugadora de la temporada es Alexia Putellas. La jugadora, que ahora juega en el London City Lionesses, ya ganó el premio en 2021 y 2022, lo que demuestra que a los periodistas que forman el jurado les gusta la deportista. Salió del Barcelona tras alcanzar la impresionante marca de 38 títulos conquistados en 14 años en el club de Cataluña.

Trofeo Yashin

El Trofeo Yashin es el premio concedido al mejor portero de la temporada en la gala del Balón de Oro. En la categoría masculina, hay 10 nominados y 3 de ellos son españoles. Ningún otro país tiene más de 1 representante en la lista. Son Joan García, del Barcelona, David Raya, del Arsenal, y Unai Simón, del Athletic Club y titular de la selección española.

El gran favorito al título es Unai Simón, en gran parte por su rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA de este año, competición en la que fue elegido mejor portero. A lo largo de los 8 partidos de España, encajó solo un gol. Además, también batió el récord histórico de más minutos sin encajar gol en la competición. Fueron 650 minutos teniendo en cuenta las ediciones de 2022 y 2026. Sin embargo, mucho de esto se debe a la consistencia colectiva de la defensa española, ya que en la mayoría de los partidos Simón no estuvo tan exigido como para hacer grandes paradas.

En cuanto a la categoría femenina del Trofeo Yashin, hay 5 nominadas y una de ellas es española. Se trata de Cata Coll, del Barcelona. Junto a la brasileña Lorena, es la mayor favorita al título, lo que demuestra que la generación española es realmente completa tanto en el masculino como en el femenino.

Trofeo Cruyff

El Trofeo Cruyff se concede a los mejores entrenadores de la temporada. En el masculino, esta es la categoría donde está presente el mayor dominio español: son 4 de los 5 nominados:

Luis Enrique - Paris Saint-Germain

Unai Emery - Aston Villa

Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Selección Española

Es decir, la influencia del fútbol español va mucho más allá de las fronteras y se refleja en equipos que están entrenados por profesionales del país. Luis Enrique es el actual bicampeón de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain. El entrenador destacó por promover una reformulación del equipo, dejando de lado a las grandes estrellas y apostando por un equipo colectivo con una enorme compenetración. Además, queda claro que sus decisiones influyen directamente en las victorias del equipo, principalmente en los partidos más importantes. Por eso, está entre los dos grandes favoritos para ganar el trofeo.

El otro favorito es Luis de la Fuente, también impulsado por el título de la Copa Mundial de la FIFA. Tiene un trabajo a largo plazo en la selección española hasta llegar al equipo principal.

Los otros dos españoles entrenan a equipos ingleses. Arteta fue campeón de la Premier League con el Arsenal, además de llegar a la final de la UEFA Champions League habiendo ganado todos los partidos de la primera fase de la competición. Por su parte, Unai Emery fue campeón de la Europa League con el Aston Villa. El único nominado al Trofeo Cruyff que no es español es el belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich. Sin embargo, su equipo ganó únicamente títulos dentro de Alemania. Por eso, se le considera el menos cotizado para ganar el premio de mejor entrenador de la temporada.

En cuanto al Trofeo Cruyff de la categoría femenina, hay dos españoles entre los 5 nominados: Jonatan Giráldez, del Lyon, y Pere Romeu, del Barcelona. Es decir, la final de la UEFA Champions League contó con dos equipos dirigidos por entrenadores del país. Tras haber hecho la temporada perfecta, Pere Romeu es el gran favorito, ya que además de ganar los títulos también fue capaz de impulsar los talentos individuales de las jugadoras, algo que queda claro por la cantidad de deportistas del equipo nominadas al Balón de Oro, ya que 8 jugadoras que hicieron la temporada con el equipo de Cataluña están entre las 30 candidatas al título.

Trofeo Kopa

El Trofeo Kopa se entrega a los mejores jugadores sub-21 de la temporada. Esta es la categoría de mayor favoritismo para España. Hay 2 deportistas entre los 10 nominados: Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos del Barcelona. Como está entre los principales favoritos de la categoría principal, la tendencia es que Yamal gane el premio. Ya ganó el Trofeo Kopa en las dos últimas temporadas. Cabe recordar que en los últimos 5 años, jugadores españoles ganaron 4 ediciones de este trofeo, que se creó en 2018. Pedri ganó en 2021, Gavi en 2022 y Yamal en 2024 y 2025.

Por su parte, la categoría femenina del Trofeo Kopa se introdujo en la ceremonia de France Football en 2025 y la primera edición ya tuvo una ganadora española, Vicky López, del Barcelona. Este año, vuelve a estar entre las 5 jugadoras nominadas al premio, junto a la también española Clara Serrajordi. Las dos juegan en el Barcelona y López es la gran favorita para conquistar el trofeo de nuevo, lo que coronaría la temporada perfecta de los jugadores y jugadoras españoles.